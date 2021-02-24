Büyükşehirden satranç turnuvası kazananlarına ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvasının kazananları için ödül töreni düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratmak, süratli ve çabuk düşünebilmeye teşvik etmek, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirme becerisi kazandırmak amacıyla düzenlediği satranç turnuvasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in "Çocuklar ve gençlerin bir cevher, ne kadar işlersek geleceğimiz o kadar aydınlanır” sözlerinden hareketle çalışmalarını sürdüren Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığının organize ettiği 25 Aralık Online Satranç Turnuvası’nda kazananlara hediyeleri verildi. Hediye töreni Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde organize edildi. 8 Yaş ve Altı Kategorisi, 10 Yaş ve Altı Kategorisi, 12 Yaş ve Altı Kategorisi ve Açık Kategori olmak üzere toplam 4 kategoride 128 yarışmacı turnuvaya katılım sağladığı organizasyonda dereceye giren ilk 3 isme kupa, madalya ve bisiklet verildi.

Satranç turnuvasında birincilik kürsüsüne oturan Cemre Özdemir’i, Emre Ramazan Akgül ve Kutay Sakmak izledi. Dördüncü sıraya oturan Yunus Emre Beşe’yi ise Halit Emir Çalı, Bülent Taze takip etti. Dereceye giren ilk 6 isim Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu’ndan hediyelerini ve madalyalarını aldı.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.