Büyükşehir’den OSB çalışanları için çifte müjde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) iş birliğinde Türkiye’nin en büyük sanayi bölgesi olan OSB’de hem poliklinik hizmeti ve acil müdahalelerin yapılacağı bir tesis hem de kadın işçilerin gün içindeki yoğun temposunu bir nebze de olsa rahatlatmak adına kreş yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 Mart Ayı Dönem Toplantısı’nın Birinci Birleşimi Büyükşehir Konferans Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak’ın başkanlığında toplandı. Bileşimde Türkiye’nin en büyük sanayi sahası olan OSB’nin sağlık ihtiyaçlarına önemli oranda destek verecek sağlık tesisi protokolü için ilk adım atıldı. Öte yandan kadın işçilerin sanayideki yoğun temposunu gündelik yaşamına dokunarak bir nebze de olsa rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi ve OSB iş birliğinde OSB’nin içerisine kreş inşa edilecek.

"OSB’nin sağlık tesisi ihtiyacı giderilecek"

Meclis’te açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, “Türkiye’nin en büyük OSB’sine sahibiz. Maalesef olası tedavilere yanıt verecek bir tesis, sanayi bölgemizde bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile OSB’ye bir ziyaretimiz oldu. OSB iş birliğinde bölgede poliklinik hizmeti ve acil müdahalelerin yapılacağı bir tesisi hayata geçirme kararı alındı” dedi.

“Kreş, 8 derslikten oluşacak”

Çalışan kadınların yaşamını rahatlatmak adına OSB’de kreş hizmeti verileceğinin müjdesini veren Toprak, “OSB, arsayı temin edecek. Büyükşehir de kreş inşaatını yapıp işletmesini yapacak. Kreş, 8 derslikten oluşacak” diye konuştu.