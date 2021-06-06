Büyükşehirden kiraz üreticilerine destek

Kiraz üretimini artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığınca Gaziantep’te kiraz üretimi yapan çiftçilere 4 bin adet kiraz hasat kasasının dağıtımı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kiraz Hasadı ve Kiraz Hasadı Kasası Dağıtım Töreni” düzenlenerek 4 bin adet kiraz kasası dağıtımı yapıldı, çiftçiye destek olundu. Törende konuşan Başkan Fatma Şahin, salgın sonrası kurulacak yeni dünya düzeninin toprağın önemini artırdığını belirterek, “Çiftçinin mutlu olması gerekiyor. Aksi takdirde ülke mutlu olamaz. Her şey bu toprakta ve çiftçilerimizle başlıyor” dedi.

Böylelikle üründe kalite bozuklukları ve deformasyon azaltılarak verim kayıplarının önüne geçilecek ve çiftçilere ekonomik anlamda destek sağlanacak. Şehitkamil ilçesine bağlı Yığınlı Kırsal Mahallesi’nde gerçekleşen dağıtım töreninde çiftçilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi sonrası kurulacak yeni dünya ile birlikte toprağın büyük bir önem kazandığının altını çizerek, “Kimseye muhtaç olmadan yaşamımızı büyük bir güvenle sürdürmemiz gerekiyor. O yüzden çiftçinin mutlu olması gerekiyor. Aksi takdirde ülke mutlu olamaz. Her şey bu toprakta ve çiftçilerimizle başlıyor” şeklinde konuştu.

Etkinliğin devamında kadın çiftçilerle bir araya gelerek kiraz hasadına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ağaçtan kiraz topladı. Çiftçilerle sohbet etti.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı 30 mahallede kiraz üretimi yapan çiftçilerden Şehitkâmil İlçesi Sert Çekirdekli Meyve Üreticiler Birliğine kayıtlı 200 üyenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kiraz kasalarının dağıtımı organize edildi.

"Çiftçilerimizin elleri mübarek ellerdir"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla yola çıktık. İşçiyi çiftçiden, çiftçiyi işverenden, kadını erkekten, yaşlıyı gençten ayırt etmeden yolumuzda ilerledik. Aşık Veysel’in çok güzel bir sözü var; ‘Uzun ince bir yoldayız’ diyor. Biz de gündüz gece bu yolda mesafeler kat ediyoruz. Fakat, yolumuza nasıl devam ettiğimiz de çok önemli bir konu. ‘Bu yol, bu ömür neye harcanıyor?’ diye sorulduğunda, hayata geçirdiğimiz çok önemli çalışmalar aklıma geliyor. Yine Aşık Veysel’in söylediği gibi; ‘Toprak anadır, toprak yardır.’ Toprakla uğraşan eli nasırlı vatandaşlarımız, bizim için mübarek ellerdir. Hepinizin ellerinden öpüyoruz. Gastronominin başkenti olma başarımızın arkasında siz çiftçilerimizin alın teri yer alıyor. Güneşten, tarihten ve topraktan gelen lezzet diye tanımladığımız şehrimizin en büyük mimarları sizlersiniz" ifadelerine yer verdi.

"Çiftçilere yönelik destekte yeni bir pencere açıldı"

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, “Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in liderliğinde çiftçilerimiz için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Biz kiraz üreticileri birliği ile birden çok proje gerçekleştirdik. Özellikle soğuk hava depomuz bunlardan bir tanesi. Türkiye’de hep ilkleri hayata geçiren belediye olduk. Başkan Fatma Şahin’in liderliğinde Gaziantep’te sahiden çiftçilere olan destekte yeni bir pencere açıldı. Çiftçi ne istediyse onu yaptınız. Bize de talimatınız hep ‘Çiftçinin taleplerini geri çevirmeyin, ne isterlerse yapın’ yönünde oldu. Biz de bu yolda yürüyoruz. Bugün de kiraz kasası dağıtıyoruz çiftçilerimize" ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Nihat Deme ise bu sene kiraz üretiminde mevsimsel nedenlerden dolayı hasat oranında bir düşüş meydana geldiğini söyleyerek, çiftçilerin ürünlerini muhakkak sigortalatmalarını tavsiye etti.

Törenin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, günün anısına çiftçilerle fotoğraf çektirdi.