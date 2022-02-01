Büyükşehirden, kar yağışında mağdur olan çiftçilere destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, kentteki yoğun kar yağışında ahırı çöken çiftçilere destek olmak amacıyla bir aylık yem desteği vereceklerini açıkladı.

GBB Başkanı Fatma Şahin, son 50 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalan Gaziantep’teki çiftçilerin yarasını sarıyor. Bu kapsamda kar kütlelerinin çatılarda oluşturduğu yük dolayısıyla ahırlarında çökme meydana gelen çiftçiler ve vatandaşlara bir ay boyunca yem desteği verilecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’te son yılların en yoğun kar yağışını gördüklerini belirterek, yağış sonrasında çiftçilerin ahırlarında çökmeler meydana geldiğini söyledi.

“Köylümüzün ve çiftçimizin yanındayız”

Alınan karar ile ahırları çöken çiftçilere yem desteği vereceklerini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Tarımıyla yükselen Gaziantep için, çiftçimizin yanında olduğumuz için Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nı kuran ilk büyükşehir belediyesi olduk. Aldığımız kararla şu anda ahırları çöken çiftçilerimize bir aylık yem desteği vereceğiz. Yem desteği kararımızın çiftçilerimize hayırlı olmanı diliyorum. Rabbim bir daha bu zorlukları göstermesin. Ama biz, yolun başında kimsesizlerin kimi olduğumuzu söyledik. Biz sessiz yığınların sesiyiz. Biz halka hizmet anlayışını hakka hizmet anlayışıyla götüren bir anlayışın mensuplarıyız. Yerel yönetimler olarak da çiftçimiz ve esnafımızla kader birliği yaptık. ‘İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta bir beraber olacağız’ dedik. Bu verdiğimiz acil yem desteğiyle bu konuda zarar gören çiftçilerimize yardım eli uzatıyoruz. Köylümüzün, çiftçimizin yanındayız” dedi.