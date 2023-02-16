Büyükşehir’den hijyen seferberliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi depremin etkilerinin yoğun hissedildiği Nurdağı ve İslahiye’de hijyen şartlarının sağlanması için ilçelerde bulunan havuzları duş ve hamama dönüştürüyor, çamaşırhaneler kuruyor.

Kahramanmaraş’ta yaşanan şiddetli depremler sonrası Nurdağı ve İslahiye’de çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalıkların başlamaması ve kişisel temizliğin sağlanması için havuzlar duşa ve hamama dönüştürülüyor. Vatandaşların rahatlıkla kullanacağı alanlarda ayrıca çamaşırhaneler kurulacak.

Büyükşehir Belediyesi oluşturulan çadır kentlerde ve konteynırda yaşayan vatandaşlar için hijyen kitleri oluşturdu. Kitler kişisel temizlik için gerekli olan diş macunu ve fırçası, deterjan, tırnak makası ve taraktan oluşuyor.

“Bu büyük afeti tek yürek tek bilek dayanışmayla aşacağız”

Konu hakkında kısa bir açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçelerde temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini söyleyerek, “Ekiplerimiz çamaşırhane kuruyor, yüzme havuzlarımızı hamam ve duşlara çeviriyor. Bölgedeki çadırlarımıza kişisel temizlik eşyaları, diş fırçası, deterjan, tırnak makası, taraktan oluşan bir insanın ihtiyacı olan ne varsa oluşturduğumuz hijyen setlerini dağıtıyoruz. Günlük bu ihtiyaçları karşıladıkça bu büyük musibeti tek yürek tek bilek dayanışmayla aşacağız” ifadelerini kullandı.