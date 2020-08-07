Büyükşehir’den havuz işletmelerine eğitim
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVID-19) SALGININDA GİRİLEN YENİ NORMALLERLE BERABER TEKRAR AÇILAN HAVUZ İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARINA HİJYEN VE ALINACAK ÖNLEMLER HAKKINDA EĞİTİM VERDİ.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covıd-19) salgınında girilen yeni normallerle beraber tekrar açılan havuz işletmeleri çalışanlarına hijyen ve alınacak önlemler hakkında eğitim verdi.
Dünya’yı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan Koronavirüs Salgını’na karşı ülke çapında verilen ulusal mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile geçici süre kapanan havuz işletmeleri, yeni normallerle beraber girilen süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehber kapsamında bir dizi önlemlerle yeniden açıldı. Bu kapsamda çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı, havuz işletmelerinde cankurtaran ve çalışan personellere yönelik eğitim düzenledi. Eğitimde, Covıd-19 tanım bulaş yolu ve alınacak önlemler, kişisel hijyen kuralları, yüzme havuzlarında alınması gereken önlemler başta olmak üzere açık ve kapalı yüzme havuzu, havuz temizliği ve dezenfektasyonu, havuz çevresinde alınacak tedbirler üzerine bilgiler aktarıldı.
Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleşen eğitimlere 48 çalışan katıldı.
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