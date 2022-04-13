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Büyükşehirden ekmek indirim kuponu açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ekmek indirim kuponu uygulamaları ile ilgili eleştirilere cevap verildi.

GAZİANTEP 13.04.2022, 14:15
Büyükşehirden ekmek indirim kuponu açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ekmek indirim kuponu uygulamaları ile ilgili eleştirilere cevap verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehirde başlatılan indirimli ekmek kuponu uygulamasındaki amacın ihtiyaç sahiplerinin en temel gıda maddelerinden olan ekmeğe kolay erişimini sağlamak ve fırıncı esnafına destek vermek olduğu belirtildi. Açıklamada, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayında başlattığımız ve tüm yıl boyunca sürdürmeyi planladığımız Ekmek İndirim Kuponu uygulaması ile ilgili yanlış kanaatleri önlemek amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Gaziantep Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Somuncular Odası iş birliğiyle hem Gaziantep’te yaşayan ihtiyaç sahiplerinin en temel gıda maddelerinden olan ekmeğe kolay erişimini sağlamak hem de fırıncı esnafa destek vermek amacıyla birkaç gün önce Ekmek İndirim Kuponu uygulaması başlatıldı. Uygulama ile somun ekmek ve pide Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım alan vatandaşlar tarafından 2 buçuk TL değil 1 buçuk TL’ye satın alınabilecektir. Uygulama önce somun ekmek üreten fırınlarla başlamış, dün itibariyle alınan meclis kararıyla da pide üretimi yapan fırınlara da teşmil edilmiştir. Fırınlar uygulamaya gönüllülük esasına göre katılmaktadır. Sistemde indirimli ekmek satın alan kişiden alınan kuponlar fırıncı esnafı tarafından belediyeye getirilecek ve bu kuponlar ile belirlenen ödeme Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır. Ekmek indirim kuponundan yararlanacak vatandaşlar ise Gaziantep Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda kaydı bulunan ve devletimizin koyduğu ihtiyaç sahibi vatandaş kıstaslarını sağlayan kişiler arasından seçilmekte, bu seçime başka bir şahıs ya da kuruluşun dahli olmamaktadır. Bu bilgiler ışığında, Uygulama henüz başlangıç aşamasında olduğu ve katılacak fırınlar peyderpey arttığı için bazı bölgelerde sıralar oluşabilmektedir. Bu durumun sona ermesi ve indirimli ekmek satan fırınların yaygınlaşması için çalışmalar sürmektedir. Ekmek indirim kuponu en başından bu yana sadece ekmek ve pide üreten fırınlar düşünülerek tasarlanmıştır. Marketler bu sisteme zaten dahil edilmemiştir. Haliyle “hiçbir markette geçmiyor” eleştirisi haksızdır. “Ekmek karnesi” çeşitli nedenlerden dolayı piyasaya ekmek arzının yetersiz olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Gaziantep’te ekmek üretiminde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı kuponlar indirim kuponudur. Bazı haberlerde ve sosyal medyada belirtildiği üzere “karne” ile uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Gaziantep’teki önemli kurumların Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Modeli çerçevesinde yapılan bu uygulama sadece hem dar gelirlinin bütçesine hem de fırıncı esnafına destek vermeyi hedeflemektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en başından bu yana gücümüz ölçüsünde verdiğimiz desteği sürekli kılmak için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

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