Büyükşehir’den eğitimde fırsat eşitliği çalışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Araban ilçesine bağlı Elif Kırsal Mahallesi’ne GASMEK çatısı altında inşası tamamlanan kurs merkezi için açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Başkan Şahin, “GASMEK’lerle hem mesleki hem de örgün eğitimi kırsal mahallelere yayıyoruz, amacımız fırsat eşitliği sağlamak” dedi.

Törende, GBB Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban ilçesi Elif Beldesi eski Belediye Başkanı ve AK Parti Araban ilçesi GBB Meclis Üyesi İbrahim Çobanoğlu yer aldı. Açılış konuşmaları sonrasında kurdele kesen Başkan Şahin ve protokol, GASMEK Elif Kurs Merkezi’ni gezdi, Elif Kırsal Mahallesi sakinleriyle sohbet etti.

Merkezde, şal etol dikimi, bilgisayar işletmenliği ve operatörlüğü, çeyiz ürünleri hazırlama, Etüt kursları (YKS-mezun grupları), şiş ve tığ örücülüğü ile oyuncak bebek yapımı, Kur’an-ı Kerim, yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazma eğitim programı, yağlı boya ve giyim üretiminde temel işlemler alanlarında eğitimler verilecek. Ayrıca 3-6 yaş grubuna yönelik oyun odasıyla toplamda 22 çocuğa hizmet sunulacak.

“Elif Mahallesi sakinleri, Gasmek ile hem eğitim alacak hem de meslek sahibi olacak”

Açılış töreninde konuşan GBB Başkanı Fatma Şahin, Elif Mahallesi sakinlerine seslenerek, “Sizin en zor zamandaki heyecanınızı gördük. Coşkunuzu gördük. Gözünüzdeki ışığı gördük. Elif olmak zordur. Elif olmak dik durmaktır. Dünya nereye dönerse dönsün, Elif olarak olduğu yerde durmaktır. İşte Elif köyü sakinleri siz de böylesiniz. Siz çok özelsiniz. Siz hizmetlerin en güzeline layıksınız. Onun için buradayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız bir talimat var. 2001 yılında partiyi kurarken ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedik. Millete verdiğimiz bir söz var. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Nerede doğarsa doğsun, işçi olsun çiftçi olsun doğan her insana ayrım yapmadan kucak açtık ve bu davranışımızı da sürdürüyoruz. 20 yıldan beri en zor şartlarda Elif gibi biz de Ankara’da dik durduk. Cumhurbaşkanımızdan dik durmayı öğrendik. Dik durduğumuz zaman dünyanın 5’ten büyük olduğunu bütün dünyaya gösterdik. İnandığımız şey şuydu, ‘halka hizmet etmek, hakka hizmet etmektir.’ Eğer sizin duanızı alırsak Rabbim zaten kalplere hükmediyor. Göklerden gelen karara iman ederek yolumuza devam ediyoruz. İman varsa imkân vardır. İmkanlarımızı zorladık. Kalbimizdeki büyük aşkla milletimize hizmet etmekten bir an olsun vazgeçmedik. 3 dönem parlamentoda görev yaptım. Araban’a dair, Elif’e dair yapılması gereken ne varsa vekillerimizle birlikte gücümüzü birleştirdik. Artık Cumhurbaşkanımız döneminde burada altyapı belediyeciliği bitti. Artık bizim başka bir hayalimiz var. Şehri imar ederken nesli ihmal edemezsiniz. İhmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri yok eder. Her şeyin başı insan. Sizler o kadar akıllı ve güçlüsünüz ki yarın benim yerimi belki sizler dolduracaksınız. Fırsat vereceğiz. GASMEK’leri açmamızın tek nedeni budur” şeklinde konuştu.

“Elif mahallesi bizim için özel bir yerdir”

Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kendileri için rol model olduğuna dikkat çekerek, “Biz Araban’ı Elif’i özel bir yerde tutuyoruz. Bu bölge bizim özelimiz. Herkesin bir özeli olur. Siyasette yol yürüdüğünüz arkadaşlarınız olur. Dostlarınız olur. Ama birde özel yerleriniz olur. Onun için Elif Mahallesi bizim için özel bir yerdir. Cumhurbaşkanımızın bir numaralı düsturu var. Siyaset dışı örnek alıp uyguladığımız. O da şu; biz millete efendi olmaya gelmedik. Biz, milletimize hizmetkar olmaya geldik” ifadelerini kullandı.

“Çok kısa sürede kurs merkezimiz hizmete açıldı”

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kurs merkezi olarak açılışının yapılacağı yapının daha önce Elif Beldesi için hizmet verdiğini hatırlatarak, “Biz, 2019’da göreve başladığımızda atıl durumdaydı. Burayı nasıl değerlendirebiliriz diye düşünürken bu konuyu Başkanımız Fatma Şahin’e arz ettik. Başkanımız Elif’in kendisi için çok kıymetli olduğunu söyleyerek gönlünde, kalbimde ayrı bir yeri olduğunu aktardı. ‘Ben Elif’i çok seviyorum’ sözlerini bizlere iletti. İnanıyorum ki Elif halkı da sayın bakanımızı çok seviyor. Başkanımız, bu yapıyı hemen sanat ve eğitim merkezine dönüştüreceklerini bizlere ifade etti. Bu bağlamda bizi kırmayarak çok kısa bir sürede kurs merkezimiz hizmete açıldı” şeklinde konuştu.

“Buradaki birlik ve beraberlik çok başka”

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, yaklaşık 3 ay önce Araban’a geldiğini söyleyerek, “Elif Mahallesi’ndeki birlik ve beraberlik çok başka. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz de her biri uyum içerisinde çalışıyor. Biz de kaymakamlık olarak uyumu sağladığımız zaman Araban’a ve Elif’e çok güzel hizmetler kazandıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Bölge kadınlarına meslek edinmeleri yönünde destek sağlanacak

Araban ilçesi Elif Beldesi eski Belediye Başkanı ve AK Parti Araban ilçesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Çobanoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılacak olan kurs merkezi için bütün Elif halkı sakinleri adına teşekkürlerini dile getirdi. Çobanoğlu, GASMEK’in bu bölgede hizmete açılmasıyla kadınların meslek edinmeleri yönünde destek sağlanacağını söyledi.

Açılış töreninin ardından GBB Başkanı Şahin ve protokol Elif Kırsal Mahallesi sakinleriyle günün anısına fotoğraf çektirdi.