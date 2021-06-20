Büyükşehir’den “Babalar Günü” sürprizi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü babalara Babalar Günü’nde çiçek hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaşayan 65 yaş üstü babalara rengarenk bir sürpriz yaptı. Babalar Günü nedeniyle 2 bin 500 ailenin kapısını çalan ekipler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in notunun iliştirilmiş olduğu çiçekleri hediye etti. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı’na bağlı Aktif Yaşam Merkezi, Yaşlı Koordinasyon Merkezi ve Moral Evi’nden yararlanan babaları da unutmayan büyükşehir, onların evlerine misafir olarak hediyelerini takdim etti.

Büyükşehir ekibinin hazırladığı çiçekleri alan babalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkürlerini ileterek çiçek hediyesi için duyduğu mutlulukları dile getirdi.