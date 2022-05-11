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Büyükşehir’den Araban’a hizmet çıkarması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Latif Karadağ, Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp, Dış Birimler Şube Müdürü Teoman Erşan ve beraberindeki heyet, Araban’a yapılan hizmetleri yerinde incelemek için ilçeyi ziyaret etti. Başkanvekili Latif Karadağ ile beraberindeki heyeti Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ilçe girişinde karşıladı.

GAZİANTEP 11.05.2022, 17:37
Büyükşehir’den Araban’a hizmet çıkarması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Latif Karadağ, Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp, Dış Birimler Şube Müdürü Teoman Erşan ve beraberindeki heyet, Araban’a yapılan hizmetleri yerinde incelemek için ilçeyi ziyaret etti. Başkanvekili Latif Karadağ ile beraberindeki heyeti Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ilçe girişinde karşıladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp, Dış Birimler Şube Müdürü Teoman Erşan ve bereberindeki heyet ile Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Araban ilçesine yapılan hizmetleri yerinde inceledi. Hizmetleri yerinde görmek için Araban ilçesine çıkarma yapan heyet, Gaziantep Caddesi, Akbudak Caddesi ve Besni Caddesi’nde sıcak asfalt öncesi yapılan eski kilitli parke taşı söküm ve dolgu malzemesi çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında Karadağ, Usalp, Erşan ile beraberindeki heyete bilgiler veren Belediye Başkanı Hasan Doğru ile AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, kış mevsiminde yaşanan yoğun kar yağışı ve donlardan etkilenerek kullanılamaz hale gelen ilçe kırsalındaki mahalle yollarının da asfaltının kısa sürede yapılması talebinde bulundu.

Belediye Başkanı Doğru ile AK Parti Araban İlçe Başkanı Kasney’in taleplerini yerinde bulan heyet, ilçe kırsalındaki mahallelerin bozuk yollarına dolgu malzemesi çekilmesinin ardından asfalt çalışmalarına başlayacaklarını belirtti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Karadağ ile Fen İşleri Daire Başkanı Usalp, ziyarette yaptığı açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe merkezindeki Gaziantep, Akbudak ve Besni Caddelerinde başlattığımız çalışmalar sonunda sıcak asfalt ile kaldırım çalışmalarımıza en kısa zamanda başlayacağız. Kış mevsiminde yaşanan yoğun kar yağışı ve donlar nedeniyle bozulan ilçe kırsalının yollarında da en kısa zamanda dolgu malzemesinin ardından da satih kaplama çalışmalarımızı başlatarak bozuk yol bırakmayacağız" diyerek çalışmalar için söz verdiler.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ise ilçeye yapılan hizmetler için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile Başkanvekili Latif Karadağ, Fen İşleri Daire Başkanı Sevda Usalp, Dış Birimler Şube Müdürü Teoman Erşan ile ekiplerine teşekkür etti.

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