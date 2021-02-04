Büyükşehir’den 4 Şubat Dünya Kanser Günü için anlamlı etkinlik

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla “04 Şubat Dünya Kanser Günü” dolayısıyla özel etkinliklere imza atıldı. Günün önemine vurgu yapmak için Büyükşehir Belediyesi personelleri mesai boyunca mor maske takarken kanserle mücadele eden çocuklar için de hediye dağıtıldı.

Her yıl “04 Şubat Dünya Kanser Günü” münasebetiyle farklı farklı etkinlikler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, pandemi nedeniyle bu yılki etkinliklerini aldığı önlemler eşliğinde tamamladı. Bu kapsamda ilk olarak hazırlanan mor maskeleri büyükşehir personelleri mesai boyunca takarken kadın personeller için de “Erken Tanı Kadın Hastalıkları” konulu bilgilendirme eğitimi verildi. Öte yandan büyükşehir ekipleri, Şahinbey Onkoloji Hastanesi’ne giderek kanserle mücadele eden 0 ila 16 yaş arası çocuklara moral amaçlı hediye dağıttı.

Etkinlikte görev alan ekiplerce tedavi için erken teşhisin önemine vurgu yapılırken bireylerin kendi vücutları hakkında bilgi sahibi olabilmeleri adına Gaziantep’te hizmet veren KETEM’e başvurabilecekleri belirtildi. KETEM aracılığıyla gerçekleştirilen düzenli kontroller sayesinde kişilerin hem erken teşhis de hem de sonrasında oluşabilecek durumlar için olumlu yönde ilerleme kaydedilebileceğinin altı çizil