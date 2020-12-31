banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bu gece TV Programlarında neler var?
Bu gece TV Programlarında neler var?
Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?
Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?
MHP'li belediyeden asgari ücrete zam
MHP'li belediyeden asgari ücrete zam
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

Büyükşehir, yılbaşı kısıtlamalarında sokak hayvanlarını aç bırakmayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yemek ve temiz su bulmakta sıkıntı çekecek sokak hayvanları için tedbir aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 140 besleme noktasındaki mamalar ve sular kısıtlama boyunca tamamlanacak, yeni 50 besleme noktası oluşturulacak.

GAZİANTEP 31.12.2020, 15:07
8
Büyükşehir, yılbaşı kısıtlamalarında sokak hayvanlarını aç bırakmayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yemek ve temiz su bulmakta sıkıntı çekecek sokak hayvanları için tedbir aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 140 besleme noktasındaki mamalar ve sular kısıtlama boyunca tamamlanacak, yeni 50 besleme noktası oluşturulacak.

“Hayvan Dostu Kent” anlayışıyla sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve tedavilerini üstlenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yılbaşında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için harekete geçti. Sokak hayvanlarının yiyecek ve temiz su ihtiyacını karşılamak için tedbir alan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipleri, oluşturduğu 140 besleme noktasında rutin çalışmasını sıklaştıracak. Ayrıca olası hayvan yaralanmaları için Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde nöbetçi veteriner bulundurulurken, eski seçim sandıklarından oluşturulan kedi evleri soğuk gecelerde kedilerin sığınması için belirli yerlere bırakılacak. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla şehir içinde borulardan yapılan 50 mama ve su kabı yeni belirlenecek noktalara konulacak. Eskisine göre daha pratik ve hayvanların yiyeceğe daha kolay ulaşmasını sağlayacak kaplar, zararsız plastikten oluşuyor.

Çipli sistem sokak hayvanları hakkında bilgi sahibi yapacak

Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında sokak hayvanları için yeni projeleri ile hayvan sever unvanını perçinleyecek. Sokak hayvanları için daha öncesinde uygulanan küpeleme sisteminde yaşanan sıkıntılar ve küpe düşme durumları için çözüm niteliğinde çipleme sistemine geçecek. Sokak hayvanlarına anestezi uygulanarak yapılacak uygulamayla, hayvanlara yapılan tedaviler ve aşılamalara yönelik bilgilere kolaylıkla ulaşılabilecek. Ayrıca Burç Yazıbağ’da yapılacak yeni hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi 2021 yılında tamamlayacak. 14 dönümlük arazide yeni merkez, hayvanlar için mevcut barınakla beraber faaliyet gösterecek. Tesiste kedi ve köpekler için ayrı bölümlerin oluşturulurken, daha ferah bir alan yaratılacak. Yeni hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezinde ameliyat alanları, bakım odası, yoğun bakım üniteleri, hasta hayvanlar için karantina bölgeleri ve yiyeceklerin muhafazası için soğuk hava depoları bulunacak.

“Hayvan severlerin gözü arkada kalmasın”

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, yaptığı açıklamada hiçbir hayvanı aç ve susuz bırakmayacaklarını söyleyerek, “Barınakta nöbetçi veteriner hekimleri bulunacak. Bunun dışında şehrin 140 noktasında besleme noktaları var. Pandemi sürecinde biz bu besleme noktalarına sürekli uğrayarak yemek ve su bırakıyoruz. Aynı zamanda yaralanan hayvanları barınağa getirerek gerekli tedaviyi yapıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bize direktif vererek şehirde bulunan mama ve su kaplarını arttırmamızı söyledi. Hayvanların rahatça mama ve su ihtiyaçlarını karşılayacak 50 tane kabı yerleştireceğiz ve böylelikle sayı iki yüze yaklaşacak. Ayrıca eski seçim sandıklarını değerlendirerek kedi evleri yaptık. Bunları da parklara bırakacağız. Havaların soğumasıyla kedilerin sığınacak yerleri olmuyor, arabaların motor kaputlarına giriyorlar. İnsanlar kış günleri araçlarını çalıştırmadan motor kaputlarına vursunlar ki ısınmak için girilen hayvanların ölümlerine sebep olmayalım. Yeni oluşturduğumuz kaplar ise diğerlerine göre daha farklı. Eskilerinin temizliği ve bakımı zordu, metaldendi. Bu seferki kapları plastikten yaptık ve taşınabilirliği kolay. Aynı zamanda her alana girip çıkması daha kolay. Bir mama, bir su koyuyoruz bu kaplara ve böylelikle bütün canlıların beslemeye devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvan dostu, hayvan sever şehir olarak nitelendiriyoruz. Kurum olarak onların bakımlarını rutin olarak yapıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvan sever, şehir hayvan dostu bir şehir. Hepsi bize emanet. Her türlü bakımı büyükşehir olarak üstlendik. Gözleri arkada kalmasın” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12