Büyükşehir, yeşil şehir temalı çalıştay ile gençlerin nabzını tuttu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Avrupa Birliği (AB) ERASMUS güdümünde yürütülen “Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim Projesi” için “Kentlerde Söz Sahibi Gençler Çalıştayı” nı topladı. Çalıştayda, Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir hedefleri çerçevesinde dört ana başlık görüşüldü, gençlerin kentin sürdürülebilirliği konusunda katkıları alındı.

GBB, Gaziantep için yeşil şehirlere geçişte kapsamlı bir yatırım planı geliştirecek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile temaslarını sürdürürken yeşil odaklı projeler için gençlerin nabzını tuttu. Bu kapsamda AB ERASMUS tarafından yürütülen “Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim Projesi” çatısı altında “Kentlerde Söz Sahibi Gençler Çalıştayı” organize edildi. 4 gün süren çalıştayda “Çevre ve Atık”, “Ulaşım ve Trafik”, “İmar ve Planlama” ve “Kentsel Dönüşüm” konuları ele alındı.

Kasım ayının ilk ve ikinci haftası iki oturum şeklinde Gaziantep Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştayda geleceğe daha iyi bir dünyanın bırakılması için çevre, yenilenebilir enerji gibi pandeminin ardından önemi bir kez daha gözler önüne serilen başlıklar üzerinde duruldu. Bu konulara ek olarak GBB Ulaşım Daire Başkanlığı’nda görevli endüstri mühendisi Duygu Karabay Doğan ve inşaat mühendisi Hasan Aysa ve şehir plancısı Burcu Koç hazırladıkları ‘Kent İçindeki Ulaşım Çalışmaları’ konusu hakkında sunum yaptı.

Öte yandan “İmar ve Planlama” ile “Ulaştırma ve Trafik” konularının tartışıldığı günün ardından, öğrenciler kentin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla beyin fırtınası yaklaşımı ile fikirlerini paylaştılar.