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Büyükşehir Türkiye’de ilk ’’Bisiklet dostu işveren’’ ünvanını aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Türkiye’de ilk “Bisiklet Dostu İşveren” unvanını almaya hak kazandı.

GAZİANTEP 14.10.2021, 16:01
Büyükşehir Türkiye’de ilk ’’Bisiklet dostu işveren’’ ünvanını aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Türkiye’de ilk “Bisiklet Dostu İşveren” unvanını almaya hak kazandı.

Şehirde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, çevreci ulaşımın desteklenmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Bisikletliler Federasyonu (ECF) ve Bisiklet Dostu İşveren (CFE) Türkiye sorumlusu Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği (ENVERÇEVKO) tarafından Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na, iş yerine bisikletle giden çalışanları için koşulları iyileştirmede ki özeni, daire başkanlığı girişi için tasarlanmış bisiklet park yeri, bisiklet kullanımını ulaşımda teşvik etmek için personele katlanabilir bisiklet ve ekipmanlarının temini, ayın bisikletlisi uygulaması ile soyunma odaları kurmasından dolayı bisiklet dostu işveren Altın Sertifikası’nı verdi. Öte yandan Büyükşehir, son toplu iş sözleşmesinde bisikletle işe gelen personellerinin maaşına aylık 50 lira daha fazla yatırma uygulamasını başlattı.

ENVERÇEVKO Derneği Başkanı Feridun Ekmekçi, Ulaşım Daire Başkanlığı’nın aldığı Altın Sertifika’nın, Türkiye’nin dört bir yanındaki işyerlerinde daha fazla bisiklet dostu politikalar uygulanması konusunda örnek olacağını söyledi.

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