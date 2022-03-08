Büyükşehir Türk Musiki Korosu’ndan kadınlar gününe özel konser

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen “Bir Şarkısın Sen Konseri” yapıldı.

Türk kadın bestecilerden seçilmiş eserlerin Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Türk Musiki Korosu tarafından seslendirildiği konser yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Leyla Saz, Semahat Özdenses, Nihal Erkutun, Safiye Ayla, Mehveş Hanım, Müzehher Güyer, Melahat Pars, Nefise Özses, Neveser Kökdeş, salondaki izleyicilerle beraber besteleri ile anıldı. Türk sanat müziğinin birçok farklı makamında toplamda 13 şarkının icra edildiği konserde koroya Muhtar Kömürcü şeflik yaptı. Konserin sonunda koro, tüm kadınlara ithafen Samanyolu şarkısını salonda bulunan izleyicilerle beraber söyledi. Günün anısına Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Emel Kıraç ile Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak koro adına Şef Muhtar Kömürcü’ye çiçek verdi.

“Analarımız ve bacılarımızın hepsinin ellerinden öpüyorum”

Çiçek takdimi sonrası konuşma yapan Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, konser için koroya teşekkür ederek, “Mustafa Kemal Atatürk diyor ki ‘Yapılan her güzel işin arkasında mutlaka kadınları görürüz’. Bir sivil toplum örgütünde yaptığım sunumda kadınlarımızın Kurtuluş Savaşı’nda Kastamonu’da, Sivas’ta ve tüm Anadolu’da yaptıkları fedakarlıkları anlattım. Salona baktığımda üçte ikisi ağlıyordu. Bizim kadınlarımız baş tacımız, analarımız ve bacılarımızın hepsinin ellerinden öpüyorum” dedi.

Programa Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak’ın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk de katıldı.