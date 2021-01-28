Büyükşehir “Turizm şehri Gaziantep” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Turizm Şehri Gaziantep” temalı online ödüllü fotoğraf yarışması düzenleniyor. Yarışmanın konusu, şehrin doğal güzelliklerini, tarihini, kültürünü, gastronomisini kapsayacak.

Gaziantep’in turizm alt yapısının geliştirilmesinde gerekli araştırmaları yapan, şehrin geçmişten günümüze gelen tarihi ve kültürel zenginliğini ulusal ve uluslararası ilgili bütün platformlarda yer alarak en iyi şekilde tanıtmayı hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Turizm Kenti Gaziantep” temalı online ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında Gazi şehrin doğal güzellikleri, tarihi mekanları, rengarenk çarşıları, eşsiz gastronomisinin vurgulanacağı kapsayıcı fotoğraflar yarışacak. Yarışmaya photocup.com üzerinden bilgisayarla ya da telefonlardan sitenin mobil uygulamasından başvuru yapılabilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi 17 Şubat 2021 Çarşamba günü olarak belirlenirken kazanan yapılacak oylamada 27 Şubat 2021 Cumartesi gününe kadar sürecek. Oylama sonucu birinci seçilen fotoğraf sahibi, 2 kişilik 1 gece otel konaklamalı, profesyonel turist rehberi eşliğinde Gaziantep gezisi, Rumkale’de profesyonel turist rehberi eşliğinde tekne turu ve Mutfak Sanatları Merkezi’nde Gaziantep mutfağını deneyimleme fırsatı bulacak. İkinci ve üçüncü seçilen fotoğraf sahibine ise Gaziantep’in yerel ürünlerinden oluşan paket hediye edilecek. Öte yandan sitede oylama yapan en iyi üç kişiye yerel Gaziantep Kahveler Paketi ve Gaziantep Kitabı verilecek.

Yarışmaya özgün, konu ile alakalı, JPEG formatında, en az 700 X 700 çözünürlüğünde ve 10 MB boyutu geçmeyecek fotoğraflarla katılım sağlanacak. 18 yaş ve üstü katılımcıların katılacağı online fotoğraf yarışmasında, sosyal medya ve diğer kanallardan destek isteyenler, tespit edildiği taktirde yarış dışı bırakılacak.