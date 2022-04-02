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Büyükşehir tarıma desteğini arttırarak sürdürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin fidan destekleri sürerken, şehrin marka ürünü olan Antep fıstığında geçen yıl yoğun olarak yaşanan fitoplazma hastalığının bu sene de yayılmaması için çiftçiye ağaçlarında kullanmaları için ilaç ve besin desteğinden oluşan paketler dağıtıldı, bu paketlerin kullanımlara dair eğitimler verildi.

GAZİANTEP 02.04.2022, 16:29
Büyükşehir tarıma desteğini arttırarak sürdürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin fidan destekleri sürerken, şehrin marka ürünü olan Antep fıstığında geçen yıl yoğun olarak yaşanan fitoplazma hastalığının bu sene de yayılmaması için çiftçiye ağaçlarında kullanmaları için ilaç ve besin desteğinden oluşan paketler dağıtıldı, bu paketlerin kullanımlara dair eğitimler verildi.

Tarımın gelişerek sürdürülmesi, gastronomi şehri Gaziantep’in lezzetlerini korunması ve geliştirilmesi amacıyla ilçe bazlı desteklerini sürdürün Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Antep fıstığı ağaçlarında yaşanan, yapraklarda, dallarda sararma ve kurumaya neden olan fitoplazma hastalığı için harekete geçti.

3 ilçede 10 bin çiftçiye dağıtılacak

Nizip, Karkamış ve Oğuzeli’nde yüzde yüz hibe ile 10 bin besleme paketi 10 bin çiftçiye dağıtılacak. Dağıtıma Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Kırsal Mahallesi’nde başlandı.

Hastalığın ilerlememesi için yürütülen teknik çalışmalar sonrası ağaçtaki hastalık ve bitki besin eksikliğinin nasıl giderileceği hakkında çiftçilere yol gösterilecek. Verimi ve kaliteyi artırarak sürdürebilirliği sağlamak için hazırlanan bitki besleme paketi hazırlanarak çiftçi beyanları göz önünde bulundurularak dağıtılacak.

Büyükşehir’in badem fidanı desteği Şehitkamil ile sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ayrıca bölgesel çalışmalarda toprak ve iklim isteği araştırmaları sonucu badem üretimine uygun olan Şehitkamil ilçesinde katma değeri yüksek ve alternatif ürün olarak badem üretimini artırmak için 20 bin adet ferragnes cinsi badem fidanından 9 bininin yüzde 70 hibeyle çiftçilere dağıtımını Ortadoğu Fuar Merkezi’nde yaptı.

“Ağaçlarımızı aynı insan gibi tedavi edip, korumak gerekiyor”

Bitki Besin Desteği Dağıtım Töreni’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sıcak karşılama, ev sahipliğinden dolayı herkese teşekkür etti.

Konuşmasında, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan bugüne kadar Nizip için birçok projeye imza atıldığını söyleyen başta arıtma olmak üzere doğayı korumak adına çalışmalar yapıldığı aktararak, “Burası çok özel bir coğrafya. Bereketli hilallin ortasındayız. Fıstığın, zeytinin, nanenin, bereketli toprağın, suyun olduğu bir ilçe. Aynı zamanda tarih ve medeniyet. Fıstık ağacı çok büyük bir emek, sabır, çaba ve gayret istiyor. 10 yıl bekliyorsun ilk ürün almak için. Gastronomi memleketi olarak iş topraktan, fıstıktan başlıyor. Bugün sanayi memleketiysek de yine topraktan başlıyor. Fıstığın hastalanmaması gerekiyor. Daire başkanlığımız 2014 yılından bu yana hem verimi arttırmak için aşılama yaptı hem de zararlı hayvanlarla mücadele etti. Geçen yıl fıstık ağacının hastalandığını söylediler. Aynı insan gibi tedavi edip, korumak gerekiyor. Teknik ekip olarak ne yapılması gerektiğini çalıştık. Ağaçlarımıza vereceğimiz pakette hastalığı önleyecek bir beseleme paketi var. Bu paketi ağaçlarımıza veriyoruz. Geçen yıl yapılan denemelerde hastalığın önlendiği görüldü. Bütün üreticilere hasta olan ağaçları için bu paketi getirdik. Bu emanetlerimizi korumak, şehrül emin olmak toprak, güneş, su, ağaçla başlıyor” ifadelerine yer verdi.

“Doğru modelleyerek, desteklerimizi berekete dönüştüreceğiz”

Badem fidanı dağıtım töreninde ise Başkan Fatma Şahin, çiftçinin sürekli yanında olduğunu belirterek, “2014 yılında belediye olarak Tarım Daire Başkanlığı elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince çalışmalara başladık. Önce makro bakış açısıyla herkese eşit dağıttık. Sonrasında gördük ki her ilçenin farklı bir coğrafyası, yetişen ürünleri var. İlçe bazlı çalışmaya başladık. Şehitkamil’e baktığımızda kirazın ön plana çıktığını gördük. Onları destekleyip, soğuk hava depolarını yapınca kiraz kalitesinde artış yaşadık. Baktık ki badem bu bölgenin en önemli ürünlerinden biri, katma değeri yüksek. Bugün akıllı tarım, akıllı gıda var. Teknolojiyi kim kullanırsa, tohum bankasını kim oluşturursa o dünyanın söz sahibi oluyor. Badem bizim için minarel oranı yüksek, katma değeri olan, gıdaya dayalı sanayide kullanılan bir ürün. Gastronomi şehrinde ürünlerimizin iyi olması lazım. Topladığımız bilgilerle de bademe destek veriyoruz. Badem sağlık açısında önemli bir ürün. Toprağımızı, havamızı, suyumuzu koruyarak ilerleyeceğiz. Bütün gücümüzle bütçemiz ne kadarsa, doğru modelleyerek, desteklerimizi berekete dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, bölge için fıstığın ne kadar önemli olduğunu aktararak, Başkan Fatma Şahin’e destekleri için teşekkür etti.

Dağıtım törenlerine, Nizip Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Uygur, çiftçiler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

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