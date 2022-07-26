Büyükşehir spor kulübü sporcuları, Van, Hatay ve Amasya’da farklı kategorilerde dereceler aldı

Gaziantep Büyükşehir sporcuları, Van’da düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonası, Hatay’da yapılan Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Amasya’da düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda farklı kilolardaki kategorilerde dereceler alarak Gazi şehre gurur yaşattı.

20 -24 Temmuz 2022 tarihlerinde Van’da yapılan Türkiye Halter Federasyonu 2022 programında yer alan Türkiye Ferdi Gençler ve U 23 Halter Şampiyonası’nda 42 ilden 10 kategoride 320 katılımcı arasından Gaziantep Büyükşehir Spor Kulübü sporcusu Tuba Kılıç 59 kilogramda Türkiye şampiyonu olurken, aynı kategoride mücadele eden Büşra Kayadibi ise üçüncü oldu. Şampiyonada, ayrıca 64 kiloda Beritan Çelikaslan Türkiye üçüncüsü olurken Cemre Solin Çiçek de 45 kiloda Türkiye dördüncüsü oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun 23- 24 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki faaliyet programındaki Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda, bine yakın sporcu arasından başpehlivan Barış Güngör 90 ve üzeri kilolarda Türkiye şampiyonu olurken, Mahmut Can Çalışkan ise dördüncü olarak müsabakaları tamamladı.

Son olarak 20 - 25 Temmuz 2022’de Türkiye Tekvando Federasyonu’nun Amasya’da düzenlediği Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası’nda ise Gaziantep Büyükşehir sporcularından Gürkay Türkmen, 30 Kilo Erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.