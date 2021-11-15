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Büyükşehir, soğuk kış günlerinde de yaşlıların gözü kulağı, eli ayağı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından yardıma muhtaç aileler ve yaşlıların kış mevsiminde yuvalarını sıcak tutmak amacıyla soba kurulumları yapılıyor, zehirlenme ihtimaline karşı hane halkı bilgilendiriliyor.

GAZİANTEP 15.11.2021, 14:48
Büyükşehir, soğuk kış günlerinde de yaşlıların gözü kulağı, eli ayağı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından yardıma muhtaç aileler ve yaşlıların kış mevsiminde yuvalarını sıcak tutmak amacıyla soba kurulumları yapılıyor, zehirlenme ihtimaline karşı hane halkı bilgilendiriliyor.

GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Evde Yaşama Destek Birimi, ‘Evim Dünyalara Bedel Projesi’ kapsamında her koşulda olduğu gibi kış mevsiminin başlangıcında da yaşlıların eli ayağı, gözü kulağı oluyor. Ekipler, yaşlı çiftlerin evlerine giderek hem sobalarını kuruyor hem de sobanın nasıl yakılacağı konusunda bilgi veriyor. Soba kurumunun yanında günlük gıda ihtiyacını da gideren büyükşehir, aynı zamanda kişisel bakımını üstleniyor, evlerin temizliğini yapıyor.

Öte yandan İtfaiye Daire Başkanlığı eşliğinde yaşlılara soba konusunda eğitimler veriliyor, soba zehirlenmelerine karşı nasıl önlem alınacağına dair bilgi akışı sağlanıyor.

“Kimsesizim, büyükşehir olmasaydı sobamı kuramazdım”

GBB’nin soba kurulumunu gerçekleştirdiği 79 yaşındaki Abdullah Tadık, kış mevsiminde büyükşehir ekiplerinin bu hizmetinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, “Ben kısmi felç sorunu yaşayan bir insanım. Temel ihtiyaçlarımı kendi başıma gideremiyorum. Kimsesizim, sobamı da büyükşehir olmasaydı kuramazdım. Bu yüzden ekibe çok teşekkür ederim. Ayrıca günlük sıcak yemeğimi de eksik etmiyorlar. Yemekleri keyifle tüketiyorum. Yemek yapacak gücüm de yok. O nedenle çok mutluyum yapılan yardımlar için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Fizik tedaviden tutunda kişisel bakıma kadar birçok ihtiyacına cevap alıyor”

Felç hastası olduğu için kişisel bakım konusunda da ihtiyaçlarını gideremediğinin altını çizen Tadık, “Büyükşehir, aynı zamanda kuaför ihtiyacıma da el attı, saç, sakal ve kişisel bakım konusunda bir sıkıntım yok. Her türlü ihtiyacıma karşılık bir hizmet sunuluyor. Bunun yanın da evde fizik tedavi de görüyorum. Yapılan tedavi yöntemiyle eskiye nazaran çok daha iyi bir durumdayım. Özellikle bu ekibe görev verip de benim gibi yaşlı ve muhtaç bireylerin isteklerine cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yaşı dolayısıyla yürüme problemi yaşayan Necla Gül ise, soba kurulumu konusunda verilen yardımın her yıl büyükşehir ekiplerince gerçekleştirildiğini aktararak, GBB Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkürlerini iletti.

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