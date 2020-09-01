Büyükşehir, sağlıklı bir gelecek için yeni bisiklet yolları yapıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam koşullarını şehirde etkin hale getirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak için hali hazırda 25 kilometrelik bir kullanım alanına sahip olan bisiklet yollarını artırma yoluna gitti.

Hazırlanan proje çerçevesinde yapılması planlanan 150 kilometrelik hattın çalışmalarına Milli Egemenlik Caddesi ve Abdulkadir Aksu Caddesinde devam ediliyor.

Kentin yaşam kalitesini yükseltmek adına sportif faaliyetleri yoğun kılacak çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütünce (DSİ) yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde bisiklet ulaşımının önemli olduğuna vurgu yapılmasının ardından şehirde kullanımda olan 25 kilometrelik bisiklet yolunu artırma çalışmalarını hızlandırdı. “Geleceğin İçin Sen de Pedalla” projesinden yola çıkılarak İlk etapta 25 kilometreyi kapsayan bisiklet yollarının kesişim noktaları tespit edilip kesintisiz ulaşıma olanak sağlandı. Bu kapsamda Şehitkamil ilçesine bağlı Milli Egemenlik Caddesiyle Abdülkadir Aksu Bulvarında yol yapım faaliyetleri sürüyor. Ayrıca Milli Egemenlik Caddesinde gerçekleştirilen yoğun mesai sayesinde park bağlantıları da oluşturulacak.

Proje kapsamında hedef grubu olan 30 bin öğrenciye ve sivil toplum kuruluşlarına (STK) bilgilendirme sunumları yapılarak bisiklet ulaşımının popüler bir hal kazanması için etkinlikler organize edildi. Bisiklet kullanım oranını somutlaştırmak içinse daha önce Şehitkamil ilçesine bağlı Nail bilen Caddesi’ne takılan bisiklet sayacı ile 50 bin bisikletlinin 1 yıl içerisinde bisiklet yollarını kullandığı belirlendi.

Öte yandan şehirdeki bisiklet kullanımını artırmak için şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 7 bisiklet istasyon noktasına yerleştirilen kiralık 107 bisikletin ise 1 yılda 14 bin 611 kez kiralandığı bulgusu ortaya çıktı.