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Büyükşehir pandemide canla başla çalışan sağlıkçıların yanında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2020 Mart ayında Türkiye’de etkisini gösteren Korona virüs salgınıyla mücadelede canla başla çalışan sağlık personellerine desteğini sürdürüyor.

GAZİANTEP 14.03.2021, 13:54
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Büyükşehir pandemide canla başla çalışan sağlıkçıların yanında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2020 Mart ayında Türkiye’de etkisini gösteren Korona virüs salgınıyla mücadelede canla başla çalışan sağlık personellerine desteğini sürdürüyor.

Koronavirüse karşı alınan önlemler gün geçtikçe artırılırken insan sağlığını korumak için gecesini gündüzüne katan sağlık camiası için organize ettiği destekleri sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihte önemli bir yer tutacak bu mücadelenin baş mimarlarının her ihtiyacını karşılamak için yoğun gayret sarf ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de 2020 yılının mart ayında ortaya çıkan salgında Gaziantep’teki sağlık personellerinin; otopark ve toplu ulaşım, dezenfektan, hijyen paketi ve maske gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca motivasyonu güçlü tutmak için de sağlık personelleri için fidan dikimi yapılarak zaman zaman hediyeler dağıtılıyor.

Şifa paketleri sağlık çalışanlarına da götürüldü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in istekleri doğrultusunda Esnafa Destek Halka Şifa” paketleri sağlık çalışanlarına da dağıtıldı. Başkan Şahin, "Sağlıklı Şehir’ olmak için sağlık personellerimiz büyük bir fedakârlıkla aylardır çalışıyor. Kendi sağlıklarından büyük fedakârlık yaparak başarı hikâyesi yazıyorlar. Bu şifa paketleriniz biz de bütün sağlık personeline de dağıtıyoruz” dedi.

Toplu ulaşım ve otopark sağlıkçılar için ücretsiz

Salgında gösterdiği örnek mücadeleyi gece gündüz sergileyen sağlık personellerinin otopark ve toplu ulaşım sıkıntısı Büyükşehir Belediyesi tarafından kökten çözüme kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hastanede salgınla mücadele eden personeller için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarını ve otoparklarını ücretsiz yaptı. Konu hakkında açıklamada bulunan Şahin, sağlıkçılara olan borçlarını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini aktararak, “Naçizane bir karar aldık. Bu zor süreçte fedakarlık gösteren sağlık personellerine Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarını ve otoparklarını ücretsiz yaptık” ifadelerini kullandı.

Aile sağlığı merkezleri dezenfekte edildi

Şehitkamil ve Şahinbey merkez ilçelerine bağlı aile sağlığı merkezlerinin tümü hem dezenfekte edildi hem de maske ve hijyen paketi dağıtıldı. Korona virüs tedbirleri doğrultusunda kentin birçok bölgesinde koruyucu önlemler, temizlik, ilaçlama, park-bahçeler, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda hizmet veren büyükşehir, aile sağlığı merkezinde çalışan aile hekimleri ve sağlık personellerini de unutmadı. İçinde koruyucu elbise ve hijyen malzemeleri bulunan paketler, aile sağlığı merkezinde yoğun mesai harcayan herkese hediye edildi.

Covid servisi çalışanları adına fidanlar dikildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından pandemide sağlık çalışanları adına yeni oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi yapıldı. Cumhuriyetin yüzüncü yılına kadar Gaziantep’te 27 milyon yeni fidan hedefi için kamu ve sivil toplum kuruluşlarının başlattığı seferberliğe bir yenisi daha eklendi. Dünya’yı ve Türkiye’yi etkisi altına alan salgında pandemi servislerinde görevli 5 bin 168 sağlık çalışanına destek vermek amacıyla adlarına fidan dikildi.

Sağlık çalışanları temalı yarışmanın ödül töreni gerçekleşti

Pandemi sürecinde değeri bir kez daha hatırlanan sağlık çalışanları için Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Sağlık Çalışanları Konulu Resim, Şiir ve Deneme Yarışması Ödül Töreni” Büyükşehir Konferans Salonu’nda organize edildi. 3 kategoride hayata geçirilen yarışmada birincilik kürsüsüne oturan, Berkay Gökgöz çizdiği resimle, Hatice Öztürk yazdığı şiirle ve Abdürrahim Fidan da kaleme aldığı deneme ile katlanabilir bisiklet ödülüne layık görüldü. Ayrıca eserleriyle başarılı olup ilk beşe giren öğrencilerin eğitim gördüğü okullara kitap hediye edildi.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir, pandemi ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon sağlamak adına tatlı dağıttı.
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