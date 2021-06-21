Büyükşehir, "Öğrenen Mahalleler Bilinçli Aileler" eğitimleri verecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Öğrenen Mahalleler Bilinçli Aileler” programı ile belirlenen mahallelerde bilinçlendirme ve farkındalık oluşturarak ortaya çıkan talebe yönelik tedavi çalışmaları yürütülecek.

Sağlıklı ve dirençli bir şehir için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belirlediği 112 mahallede gerçekleştireceği eğitim ve planlamayla mahremiyet eğitimi, obezite, madde ve teknoloji bağımlığı konusunda farkındalık oluşturacak, talepler doğrultusunda konular hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesini sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek “Öğrenen Mahalleler Bilinçli Aileler” programı ile belediye bünyesinde görev alan diyetisyen, psikolog, sosyolog ve spor eğitmenleri sahada görev alacak. Çalışmaların ilk etabında belirlenen mahallenin muhtarlarıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay’ın başkanlığında yapılan toplantıda proje tanıtılarak görüş alışverişinde bulunuldu, yol haritası belirlendi.

Proje ile neler yapılacak

Öğrenen Mahalleler Bilinçli Aileler projesi kapsamında saha ekibinde görev alan psikologlar tarafından mahremiyet eğitimi ile çocukların kendisinin ve diğer insanların özel alanlarının farkına varması, kendi özel alanını koruması, diğer insanların özeline saygı duyulması, kendisi ve çevresi arasına sağlıklı sınırlar koymasını ve ailelerde farkındalık oluşturarak çocuklarının eğitimi konusunda doğru adımlar atabilmesine yönelik bilgiler mahalle sakinlerine aktarılacak.

Madde bağımlılığı konusunda ise belirtiler, bağımlılık riskini arttıran etkenler ve süreç hakkında eğitimler verilirken ailelerin bağımlılık konusunda neler yapmaları gerektiği öğretilecek. Özellikle pandemi sürecinde her yaştan insanı etkilemiş olan teknoloji bağımlılığı konusunda kişilerin yaşadığı sosyal problemleri, sağlığının zarara uğraması gibi sorunlara yönelik teknoloji bağımlılığını anlayarak nasıl doğru kullanabileceklerini ve nasıl bağımlı olmaktan kurtulabileceklerinin aktarılması amaçlanıyor.

Tüm dünyada artmakta olan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ise en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak gösterilen “Obezite” için de çalışma yürütecek Büyükşehir Belediyesi, yeme bozuklukları, obezite ve sağlıklı beslenme eğitimleri düzenleyerek obezitesi bulunan vatandaşları belediye bünyesinde olan Doğru Beslenme ve Obezite ile Mücadele Birimi’ne ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi’ne yönlendirilerek takip ve tedavi için gerekli işlemleri yapacak.