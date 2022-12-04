Büyükşehir, ODTÜ mezunları derneği iş birliğinde 5 bin metrekarelik alanı ağaçlandırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Mezunları Derneği iş birliğinde “Yeşil Gaziantep Projesi” çerçevesinde 5 bin metrekarelik alan ağaçlandırıldı.

“Yeşil şehirler huzurlu nesiller” sloganıyla yürütülen projede, 31. etap için Şahinbey ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’nde 5 dönümlük arazide fidan dikimi yapıldı. 40 etaptan oluşan ağaçlandırma çalışmasında bugüne kadar 232 bin 762 metrekare alanda 12 bin 300 ağaç toprakla buluşturuldu.

Öte yandan 2022 yılı içerisinde yaşları 15 ila 20 arasında değişen yetişkin ağaçlarla orta refüjlere ve kaldırımlara 110 bin adet ağaç dikildi. 2023 yılında bu sayıya 150 bin ağaç daha eklenmesi hedefleniyor. 2024 yılı içinse proje çerçevesinde şehir merkezinde 20 bölge daha belirlendi.

Ankara garı patlamasında yaşamını yitiren ozan can akkuş adına fidan dikildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada Ankara Garı’nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Gaziantepli ODTÜ öğrencisi Ozan Can Akkuş adına ağaç dikildiğini söyledi.

Konuşmasında Ozan’ın en yüksek puanı alarak ODTÜ’yü kazandığını hatırlatan Başkan Şahin, “Ozan’ımızın mekânı cennet olsun. Bazen kelimelerin bittiği anda oluyorsunuz, ne söyleyeceğinizi bilmediğiniz zamanlar yaşıyorsunuz. Ama Ozan çok özel bir çocuktu. Çok özel bir aileye sahipti. Ablası bizlere bugün eşlik ediyor. Ailesi de bugün yanımızda. Bir daha Ozanlarımız ölmesin hep yaşasın.” ifadesini kullandı.

“Ekonomiyi ekolojiye dönüştüren, yeni bir dünyaya ihtiyacımız var”

Salgının yönetişim şeklinden tutun da yaşam tarzına kadar birçok alışkanlığı değiştirdiğini ifade eden Başkan Fatma Şahin, şunları söyledi:

“İnsanı merkeze alan, ekonomiyi ekolojiye dönüştüren yeni bir dünyaya ihtiyacımız var. Dünyanın rahmete, merhamete ve şefkate ihtiyacı var. Gelecek nesillerimizi Türkiye Yüzyılı dediğimiz, ikinci yüzyıla yetiştirmeliyiz. O yüzden bilinçli, vatanını, milletini seven insanlara ihtiyacımız var. Bu nedenle biz, Gaziantep Büyükşehir olarak ben ve arkadaşlarım 2014 yılında göreve geldiğimizde İmar Master Planı ve Ulaşım Master Planı’nın yanı sıra İklim Master Planı’nı da oluşturduk. 2014 yılında ne pandemi vardı ne de salgın konuşuluyordu. Tam tersi, ekonomiyi ekolojiye dönüştüremeyen çok zor dönemlerin yaşandığı bir süreçten önce bu planı yapmış olmak dünyayı iyi okumayı gerektiriyor.”

İklim Master Planı çerçevesinde belli ölçümleri yaptıklarını anlatan Başkan Şahin, “Ölçmediğiniz hiçbir şeyi çözemezsiniz. Teknolojiyi sorun çözümünde kullanmamız gerekiyor. Bu bağlamda da dünyayı iyi takip etmeliyiz. Kendimizi güncellemeliyiz. Böylelikle yaşam kalitemiz ve vatandaş memnuniyetimiz artacaktır. O gün başlattığımız o yolculukta biz ‘Yeşil şehir olacağız’ dedik. Bölgedeki kirletici unsurları bu çerçevesinde ele aldık. Atık suların insanı hasta etmemesi, ekosistemin dengesini bozmaması için çalışmalarımızı yaptık. Yüksek biyolojik arıtmaya geçtik. Japonlarla çalıştık ve şehirde altyapı belediyeciliğini bitirdik” dedi.

Yetişkin ağaçlarla şehir merkezindeki yeşil alan oranı hızlıca artırılıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül de, Gaziantep’in yeşil alanının artması için Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, “Vatandaşlarımızın imkanlar ölçüsünde evlerinin önünü, arazilerini ağaçlandırmalarını istiyoruz. Bu çalışmanın 3 tane farklı özelliği var. Bir tanesi şehir içerisinde olması. Bu gördüğünüz alanın şu andaki fiyatı yaklaşık 80 milyon lira. Dolayısıyla bu arazileri büyükşehirin bu işlere tahsis etmesi çok değerli. İkincisi ağaçların boyları, ekimde 15 yaşlarında ağaçların dikimi yapılıyor. Üçüncüsü sizlerin bu projenin içerisinde olmanız. Yani kamu eli dışında vatandaşlarımızın da bu projede yer alması çok kıymetli” diye konuştu.

ODTÜ Mezunları Gaziantep Derneği Başkanı Derya Karacan da ODTÜ’nün Ankara dışında kurulan ilk yerleşkesinin Gaziantep’te olması sebebiyle şehirde ODTÜ adının geçtiği, gelecek nesillere iz bırakabilecek bir park projesini dernek olarak gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ozan Can Akkuş’un ablası Ceren Akkuş ve ODTÜ Mezunları Gaziantep Derneği Başkanı Derya Karacan Başkan Fatma Şahin’e teşekkür plaketi verdi.