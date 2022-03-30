Büyükşehir miniklere hayvan sevgisi aşılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hayvan sevgisi aşılamak ve sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla “Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisi Aşılama ve Farkındalık Eğitimi” çalışmasını sürdürüyor.

Şehir genelinde bütün ilkokul ve ortaokulları ziyaret edecek Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Doğal Yaşam Merkezi Daire Başkanlığı ekipleri, okullarda uzman veterinerlerce farkındalık oluşturmak, sokak hayvanlarına karşı sorumluluklar, yapılması gerekenleri animasyonlar eşliğinde çocuklara anlatılıyor.

Bugüne kadar 113 okulu ziyaret eden ekipler, bu hafta Şehitkamil ilçesine bağlı Yenişarkaya Kırsal Mahallesi’nde bulunan Yenişarkaya İlkokulu’na gitti.

Öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için yavruyken sokakta bulunarak bakıma alınan labrador cinsi eğitimli köpek Fox, program çerçevesinde çocuklarla buluşuyor. Oyunları, komutlara uyumu ve sevecen hareketleriyle ilgili üzerine çeken Fox sayesinde can dostlarına çekinerek bakan çocuklarla kaynaşıyor. Fox’a 2 yavru köpek yavrusu ve kedi eşlik ediyor.

Eğitimlerde ayrıca çocuklara Doğal Yaşam Merkezi’nde bulunan hayvanların olduğu boyama kitapları hediye ediliyor. Yapılan etkinlikler, son günlerde sokak hayvanlarıyla yaşanan olumsuz olaylara karşı çocukları bilinçlendirmeyi hedefliyor.