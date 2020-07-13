banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Danilo Barthel, Fenerbahçe Beko'da
Danilo Barthel, Fenerbahçe Beko'da
İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
ABD'de 17 yıl sonra yapılması planlanan idamlar durduruldu
ABD'de 17 yıl sonra yapılması planlanan idamlar durduruldu
LGS sonuçları 16 Temmuz perşembe günü açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz perşembe günü açıklanacak

Büyükşehir meclisi toplandı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNDE TOPLAM 106 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ. TOPLANTININ ANA GÜNDEMİNDE İSE PANDEMİ SONRASI ÖNEMİ BİR KAZ DAHA ORTAYA ÇIKAN ÇEVRECİ UYGULAMALAR YER ALDI.

GAZİANTEP 13.07.2020, 18:23
6
Büyükşehir meclisi toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısının 1. birleşiminde toplam 106 madde görüşüldü. Toplantının ana gündeminde ise pandemi sonrası önemi bir kaz daha ortaya çıkan çevreci uygulamalar yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlık ettiği meclis toplantısı, Onat Kutlar Konferans Salonu’nda organize edildi. Katılımın yoğun olduğu Temmuz ayı meclis buluşmasında, 106 ana gündem maddesi masaya yatırıldı. 105 madde oy birliğiyle kabul edilirken 1 madde oy çokluğuyla meclisten geçti. Başkan Şahin, dünyada artık akıllı gıda, akıllı tarım, tedarik zinciri, dijitalleşme ve toprağın önemli başlıklar halini aldığını aktararak kurumların bu yöndeki çalışmalarına ağırlık vermelerinin gerekli olduğunu söyledi.

“Bisiklete teşvik eden bir çalışma yapıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi sürecinde çevrenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çekerek, “Salgın sonrası şehirlerde yeşil hareketlilik, bisiklet yolu ve kullanımı çok daha önemli hale geldi. Karbondioksit salınımı yok, çevreci, ucuz, konforlu ve özellikle burada toplu taşımayı kullanmayan bireylerin kendi arabasına döndüğü zaman büyükşehirlerde ulaşımı ve trafiği zorluyor. Bu yüzden biz bisikletle ilgili Türkiye Belediyeler Birliği olarak özel çalışıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kendi bisiklet yollarımızla ilgili kesintili kısımlar var, buradan üniversiteye gidecek hattı tamamlıyoruz. Hem de çevre ve şehircilik bakanımıza gittik. Bu konuda işi kolaylaştırmak için yönetmelik değişikliğine ihtiyaç olduğunu, mevcut durumların maliyetli olduğunu anlattık. O da talimat verdi. Bisiklet yollarını yeşil alanla, parklarla olan ulaşımını açmamız lazım. İlçelerimizle de bunu çalışıyoruz. Bisiklete teşvik eden, bisiklet yollarını tamamlayan bir çalışma yapıyoruz” dedi.

“Açık hava nikahlarının yapılması için güçlü tavsiyeler var”

Salgın sonrasında gündelik alışkanlıklarda da köklü değişimlerin meydana geldiğini anımsatan Fatma Şahin, “Açık havada daha çok nikahlarının yapılması, kapalı alandan çıkılması ile ilgili güçlü tavsiyeler var. İlçe belediye başkanlarımıız başarılı bir şekilde bu işi yapıyordu. Bizde bu ihtiyaçtan dolayı beş ayrı bölgede Fıstık Park, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Düztepe, Gazikent ve Primemall arkasındaki tenis kompleksimizin olduğu yerde kır nikahı yapacağımız organizasyonları organize ediyoruz. İlçelerimizin üzerindeki yük azalsın ve bu genelgedeki ihtiyaçlar giderilsin diye bununla ilgili bir çalışma başlattık” ifadelerini kullandı.

“Salgını bahane göstererek çalışmalarımızı kısıtlamıyoruz”

Kentteki kültürel çalışmalar hakkında da konuşan Şahin, “Biz her yıl Zeugma’nın restorasyonlarının, kazılarının devam etmesi için meclisimizden karar alarak desteklerimizi sağlıyoruz. Zeugma’daki kazıların sürdürülmesi gerekiyor. Burada 1 yıl kaybedemeyiz. Pandemi gerçekleştirdiğimiz kültürel çalışmalara engel olmamalı. Çok ciddi ve özel kazılar sonucunda elde ettiğimiz eserler var. Bunları halkımıza ve dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Böyle kazıların sağlıklı bir şekilde sürmesi lazım. Salgını bahane göstererek çalışmalarımızı kısıtlamıyoruz. Bizden beklenen yatırımları yaparak önümüzdeki sezona güçlü bir şekilde hazırlanmalıyız. Fırat’ı cam terastan seyretmek adına planladığımız projeyi hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Doğal yaşam koşullarına ilişkin gerçekleştirilen yatırımlardan da bahseden Şahin, “Hayvanların katı ve sıvı atıklarından enerji üretiyoruz. Bu yapacağımız çalışma ile bu eksikliklerimizi gidereceğiz, tamamlamış olacağız” diye konuştu.

Gündem dışı 1 maddeyi oy birliği ile onaylayan meclis, gündemde başka görüşülecek madde olmadığından bir sonraki meclis toplantısını 17 Temmuz Cuma Günü yapılmasına karar verdi. Meclis toplantısı sonrası GASKİ Genel Kurulu 1.Olağan Toplantısı’na geçildi.

Yorumlar (0)
banner378
20°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
İmsak 03:42
Güneş 05:36
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:29