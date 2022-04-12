Büyükşehir meclisi toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nın Birinci Birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Birleşimde görev süresi dolan encümen ve komisyonların üyeleri için yeniden seçim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak’ın başkanlığında gerçekleşen birleşimde gizli oy usulüyle encümen üyeleri seçilirken, Plan Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür ve Spor, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Tarife, Turizm ve Estetik, Kadın- Erkek Fırsat Eşitliği, Tarım komisyonlarının üyeleri ise açık oylama usulüyle belirlendi. Yeni seçilen üyeler 1 yıl boyunca görev yapacak.

Başkan vekili Toprak bilgi verdi

Mecliste Fırıncılar Odası’yla Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanacağı indirimli ekmek sosyal destek projesi konuşuldu. İlgili madde görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na gönderildi. Farkı büyükşehir belediyesinin sübvanse edeceğini belirten Başkan Vekili Osman Toprak, “Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan yardım alan bütün vatandaşlarımıza 2 buçuk Türk Lirası olan somun ekmeği 1 buçuk lira üzerinden alabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak destek sunacağız. Her bir fiş 5 ekmek alma hakkı tanıyacak. Her haneye aylık 150 ekmeklik imkan böylece sağlanmış olacak” diye konuştu.

Yeni encümen ve komisyon üyeleri seçildi

Birleşimde yapılan gizli oylamada Osman Toprak, Latif Karadağ, Hakan Kurt, Feray Yılmaz ve Şükran Yılmaz, encümen üyeliğine seçildi. Komisyonlar için yapılan açık oylamadaysa Plan Bütçe Komisyonu’na Latif Karadağ, Mehmet Berk, Mehmet Kesik, Nurettin Zirek, Ökkeş Döner, Abdullah Korkmaz, Mustafa Doktoroğlu, Ayşenur Mirkelam, Beyhan Külekçi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na Muhammed Rıdvan Fadıloğlu, Mehmet Tahmazoğlu, Osman Toprak, Latif Karadağ, Cuma Güzel, Erdem Güzelbey, Murat Özgüler, Kemal Vural, Yılmaz Kireç, Ulaşım Komisyonu’na Latif Karadağ, Erdem Güzelbey, İbrahim Çobanoğlu, Yusuf Uğur, Yunus Emre Kılıç, Mehmet Üzüm, Feray Yılmaz, Şükran Yılmaz, Gamze Kahramanlı, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’na Halil Uğur, Ayşenur Mirkelam, Salih Uygur, Abdullah Korkmaz, Mustafa Kaplan, Hanifi Sönmez, Hakan Kurt, Mustafa Gökkaya, Ali Doğan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na Mehmet Berk, Mustafa Doktoroğlu, Feray Yılmaz, Mustafa Gökkaya, Ayşenur Mirkelam, Mehmet Hamzaoğlu, Ökkeş Döner, Mehmet Üzüm, Gamze Kahramanlı, Hukuk Komisyonu’na Osman Toprak, Salih Uygur, Hakan Kurt, Mehmet Hamzaoğlu, Mustafa Kaplan, Halil Uğur, Yusuf Uğur, İbrahim Çobanoğlu, Gamze Kahramanlı, Tarife Komisyonu’na Mehmet Berk, Latif Karadağ, Nurettin Zirek, Ökkeş Döner, Salih Uygur, Yakup Bahar, Hanifi Sönmez, Mustafa Kaplan, İbrahim Şahin, Turizm ve Estetik Komisyonu’na Erdem Güzelbey, Murat Özgüler, Hülya Kılıç, Ayşenur Mirkelam, Nurettin Zirek, Şükran Yılmaz, Osman Yılmaz, Yunus Emre Kılıç, Ali Doğan, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na ise Ayşenur Mirkelam, Şükran Yılmaz, Feray Yılmaz, Hülya Kılıç, Gamze Kahramanlı, Mehmet Hamzaoğlu, Mustafa Kaplan, Abdullah Korkmaz, Mehmet Berk, Tarım Komisyonu’na da Kemal Vural, Hasan Doğru, Latif Karadağ, M.Sait Kılıç, Ökkeş Kavak, Yunus Emre Kılıç, Salim Uğur, Mehmet Üzüm ve İbrahim Şahin yapılan açık oylamalarla 1 yıllık süre için seçildi.