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Büyükşehir meclisi Nurdağı’nda toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ocak ayında yaşanan yoğun kar yağışında zarar gören zeytin bahçeleri için 20 bin zeytin fidanı dağıtacak.

GAZİANTEP 14.03.2022, 16:03
Büyükşehir meclisi Nurdağı’nda toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ocak ayında yaşanan yoğun kar yağışında zarar gören zeytin bahçeleri için 20 bin zeytin fidanı dağıtacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart Ayı toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında Nurdağı Belediyesi Şamil Tayyar Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Mecliste tarıma verilecek destekler ön plana çıkarken, il genelinde ocak ayında etkili olan yoğun kar yağışından zarar gören zeytin bahçelerine yönelik bir karar dikkatleri çekti. Buna göre, bahçelerde kalan zeytin fidanların eksikliğini tamamlamak ve çiftçiye destek olmak için Büyükşehir Belediyesi; bölgeye uyumlu, yüzde 60’ı hibeli, yüzde 40’ı ise katkı paylı 20 bin zeytin fidanını çiftçiye dağıtarak, zeytindeki tarımsal kapasiteyi arttıracak.

“Bize ait, kendi ürettiğimiz zeytin fidanlarının dağıtımı sağlayacağız”

Desteğin verileceği madde üzerinde açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, “Önceki dönem tarım desteklerimizi toptan bir anlayışla yapıyorduk ama artık ilçe bazlı olarak destekleri yürütüyoruz. Yapılan desteklerde yüzde 60 destek sağlıyoruz. Bu bölgeye ait zeytin fidanını çok önemsiyoruz. Diğer bölgelerden gelen fidanlardan tam verim alamıyorduk. Bize ait, kendi ürettiğimiz zeytin fidanlarının dağıtımı sağlanacak. Çiftçilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Kadın kooperatiflerine yeni destek

Üretimde kadının gücünü arttırmak için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, kurduğu kooperatiflerin üretim faaliyetini yoğunlaştırmak için de yeni bir çalışma başlattı. Mecliste görüşülen ilgili madde kapsamında Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı’na bağlı tarım arazileriyle seralarda üretilen ürünlerin işlenebilmesi için kadın kooperatifleri ile iş birliği yapılacak.

Görüşülen maddeyle ilgili konuşan Başkan Şahin, dünyada su ve toprak yönetiminin kıymetli olduğunu belirterek, “Su yönetimi, toprak yönetimi gibi kooperatifleşmeyle kadınlarımızın el emeği göz nuru olan numunelerinin dünyaya satılabilecek hale dönüştürülmesi önemli. Çok büyük değişim ve dönüşüm var. Nurdağı’nda moringa başta olmak üzere biber önemli bir ürün haline gelerek bütün dünyaya satılmaya başlanıyor. Kadın kooperatifleri de ilgili bakanlıklarca destekleniyor. Biz de bu kooperatiflerin hızlandırılması için karar aldık” ifadelerini kullandı.

Bisiklet hizmetleri için kurumsal kapasite güçlendirilecek

Mecliste ayrıca bisiklet teşviki ve şehirde bisiklet hizmetlerinin çeşitlenmesi için karar alındı. Başkan Şahin teşvik kapsamında ‘Gaziantep Kart’ ile yapılan ücretsiz aktarma çalışmasına bisiklet hizmetinin eklendiğini hatırlattı. Şahin, Avrupa ülkelerinde oluşan bisiklet otoparkı, üst geçidi, bisiklet yollarını örnek vererek bu konuda kurumsal kapasitenin dünyadaki değişime uyumlu olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Birleşim öncesi Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, ilçede yapılan projeleri meclis üyeleri ile paylaştı. 63 gündem maddesi ile toplanan mecliste, diğer maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

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