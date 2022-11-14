Büyükşehir meclisi Nizip’te toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 Yılı Kasım Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci Bileşimi Nizip Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak’ın başkanlığında toplanan Meclis’te İstanbul’da meydana gelen patlamaya ilişkin ortak açıklama yapıldı. Açıklamada siyasi parti temsilcileri, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Meclis’te, Karkamış ilçesinde arıcılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar için karar çıktı. “Organik Lavanta Balı ve Arıcılık Geliştirme” projesi çerçevesinde Karkamış’a organik lavanta merası kurularak arı yetiştiriciliğini yaygınlaştırılacak. Ayrıca pazar ortamının oluşmasına katkıda bulunulacak.

Öte yandan meclisin devamında bu yıl Samsun’da gerçekleşen Teknofest’te Gaziantep’i temsil eden ve Türkiye çapında derece alan takımlardaki öğrencilere diz üstü bilgisayar hediye edilmesi kararlaştırıldı.

85 maddenin görüşüldüğü meclis sonrasında GASKİ Genel Kurulu’nun 2’nci Olağan Toplantısı’na geçildi.