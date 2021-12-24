Büyükşehir, kurtuluşun yüzüncü yılında iki sergiyi sanatseverlerle buluşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş’un 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığı “Gaziantep Resim Çalıştayı” ve “Kurtuluşunun 100’üncü Yılında Minyatürlerle Gaziantep Savunması” sergilerini Gazi şehirlilerle buluşturdu.

Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Gaziantep Valiliği, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı organizasyonunda Gaziantep Sanat Merkezi’nde, “Gaziantep Resim Çalıştayı” ve “Kurtuluşunun 100’üncü Yılında Minyatürlerle Gaziantep Savunması” sergilerinin açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ katıldı.

Türkiye genelinde akademik eğitim veren üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinden 15 sanatçı öğretim üyesi, kurtuluş heyecanına ortak olmak adına 18 Aralık’ta başlattıkları çalıştayda, Türkiye’nin sanatsal gündemini tartıştı, paneller ve canlı performanslar düzenlendi. Çalıştayın sonunda ise hazırlanan sergi ile çalıştay eserleri, Gazi şehirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bir diğer sergi olan “Kurtuluşunun 100’üncü Yılında Minyatürlerle Gaziantep Savunması Sergisi” ise 11 minyatür sanatçısının, Gaziantep’i gezerek, şehrin simgelerinden tarihi kaleyi, çarşıları, camileri, medreseleri incelemesi sonrası titiz bir çalışma süreci sonunda kurtuluş mücadelesi ve şehri harmanlayıp eserlerini oluşturarak, sergide beğeniye çıkardı.

“İkinci yüzyılda Gaziantep’i kültürde, sanatta lider şehir olması için beraber çalışmayı diliyorum”

Açılışta konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, verdiği emekler için sanatçılara teşekkür ederek, “Bundan yüz yıl önce Fransız işgali ile uzun süren bir muhasara yaşadı bu topraklar. Bu uzun zaman içerisinde acı zerdali çekirdeğinden yemek yaparak işgale karşı konuldu. 6 bin 317 şehit verildi. O dönemin nüfusuna göre her evde bir şehit var neredeyse. Şehrimizi yeniden inşa ederek sanayimizle, kültürümüz ve eğitimimizle büyüdük. Sanatın yaygınlaşması için bu şehir elinden gelen her şeyi yapıyor. İçinde bulunduğumuz bu mekân bunun en güzel örneği. Yüzüncü yılımızda siz sanatçılarla kutlamanın gururunu yaşıyoruz ve ikinci yüzyıla sanatla, kültürle girelim. İkinci yüzyılda Gaziantep’i kültürde, sanatta lider şehir olması için beraber çalışmayı diliyorum” diye konuştu.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devabil Kara ve Minyatür Sanatçısı Taner Alakuş’da sergilere dair duygu ve düşüncelerini iletti.