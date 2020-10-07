Büyükşehir, işitme engelli bireylerin sesi olacak
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN “SESSİZLİĞİME SES VER” PROJESİ KAPSAMINDA İL GENELİNDE BULUNAN İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARDA YAŞADIKLARI İLETİŞİM ZORLUKLARININ ÖNÜNE GEÇİLEREK YAŞAM KALİTELERİ ARTIRILACAK.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Sessizliğime Ses Ver” projesi kapsamında il genelinde bulunan işitme engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarda yaşadıkları iletişim zorluklarının önüne geçilerek yaşam kaliteleri artırılacak.
“Sessizliğime Ses Ver” projesi için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarda iletişim kuramayan işitme engelli vatandaşların sesi olunacak. Proje kapsamında hizmetten faydalanmak isteyen kişi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne gelerek kayıt oluşturacak, başvuru işlemlerini tamamlanmasının ardından verilen irtibat numarası aracılığıyla hafta içi 08.00 ila 17.00 saatleri arasında görüntülü arama yaparak destek alabilecek.
Öte yandan kayıt işleminin tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde hizmetten faydalanılırken, “Engelsiz Kent Gaziantep” anlayışıyla vücut bulacak bu projeyle binlerce işitme engelli bireyin hayatı kolaylaştırılmış olacak.
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|4
|6
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|4
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|4
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|4
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|O
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|4
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|9
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|9
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|9
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|7
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|7
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|4
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|4
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|0
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|4
|0
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|4
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