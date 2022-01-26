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Büyükşehir ‘iki Gazi’nin buluşması’nı kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ‘İki Gazi’nin Buluşması’ olarak adlandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e teşrifinin 89’uncu yılını düzenlediği etkinlikle kutladı.

GAZİANTEP 26.01.2022, 12:34
Büyükşehir ‘iki Gazi’nin buluşması’nı kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ‘İki Gazi’nin Buluşması’ olarak adlandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e teşrifinin 89’uncu yılını düzenlediği etkinlikle kutladı.

26 Ocak 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e teşrifinin 89’uncu yıl dönümü vesilesiyle Büyükşehir Belediyesi, Onat Kutlar Konferans Salonu’nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte Gazikültür A.Ş. tarafından hazırlanan ‘İki Gazi’nin 36 Saati’ belgeseli izlendi. Etkinliğin devamında lise öğrencisi şiir okudu ve Büyükşehir Belediyesi Bandosu Atatürk’ün sevdiği şarkıları icra etti.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, ilçe belediye başkanları ve il protokolü katıldı. Onat Kutlar Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik öncesi ise protokol, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda çelenk koyma törenine katıldı.

“89 yıl önce aldığımız büyük ilham, azim ve güçle yolumuza devam ediyoruz”

Programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 89 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e teşrifi ile şehrin Ramazan Bayramı ile beraber iki bayramı bir arada yaşadığını belirterek, “89 yıl önce iki Gazi büyük bir hasret ile buluştu. Fotoğraflar ve belgeseller bize zamanın nasıl şahitleri olduğumuzu, büyük bir mutluluğu heyecanın varlığını gösteriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bütün silah arkadaşlarını, Şahinbey ve Şehitkamil başta olmak üzere 6 bin 317 şehidimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Çok güzel bir gündeyiz. Dışarıda büyük bir bereket var. 89 yıl önce aldığımız büyük ilham, azim ve güçle yolumuza devam ediyoruz. Rabbim yolumuzu açık etsin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner’ diyor. Aslında bu sözün hepsini yerine getirmiş bir şehir Gaziantep. O gün itibari ile zerdali çekirdeğinden açlığa direnen şehir bugün dünyanın ‘Lezzet Başkenti’ oldu. O gün mağaraların içerisinde bulunan küflerden yapılan barutla dünyanın en büyük ordularını ‘İman varsa imkân vardır’ deyip bir mesaj verdi” dedi.

Önümüze nasıl bir engel çıkarsa çıksın, nasıl üzerimize gelinirse gelinsin, atanın, ecdadın durduğu duruştan bir adım geri durmuyoruz

Antep’in kurtuluş mücadelesinin ikinci bir Çanakkale, ikinci Plevne’yi olduğunu vurgulayan Şahin, “Güney sınırı böyle direnmeseydi, batıda Gazi Mustafa Kemal ve askerleri batıda rahat hareket edemezdi. İşte buradaki güçlü duruş, bütün Türkiye’nin, ülkemizin bütün sınırlarının korunmasına büyük bir vesile oldu. İşte ekonomik zafer de buradan geliyor. O gün için bu duruş, bugün ihracatıyla, 6 organizesi, küçük sanayisi ile şehri büyük bir ticaret, ekonomi, taşımacılık, istihdam, ihracat merkezi haline getirdi. Aynı iman, aşkla yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yüzüncü yılımızdayız. Hedefimize tam bir kararlılıkla devam ediyoruz. Önümüze nasıl bir engel çıkarsa çıksın, nasıl üzerimize gelinirse gelinsin, asla atanın, ecdadın durduğu duruştan bir adım geri durmuyoruz. ‘Antep’in önünde hiçbir şey duramaz Gazi unvanından başka’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil’in, Şahinbey’in, Karayılan’ın bize açtığı bu yolda nesilden nesile bu meşaleyi yarınlara taşımaya kararlıyız

Günün önemine dikkat çeken Milletvekili Derya Bakbak ise, “Gaziantep, kurtuluşu için çok büyük bir mücadele verdi. 6 bin 317 şehit verdi. Düşmana karşı açlık ve yoklukla mücadele verdi. Böyle bir mücadelede kadını, genci, yaşlısı, çocuğuyla istiklal ve istikbal için çarpıştı. Şehitkamil, Şahinbey ve Gaziantep halkının vermiş olduğu bu mücadele, adım adım tüm Türkiye’ye yayıldı. Tüm mağdur coğrafyaların daha sonraki dönemde umutları oldular. Atatürk, ‘Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep’i değil tüm Türkiye’yi kurtardılar’ sözü aslında Gaziantep’in verdiği bu mücadele ile tüm Türkiye’nin kurtuluş mücadelesini başlattığını göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde ‘Üretimi, istihdamı, ihracatıyla bizim ekonomi modelimizin ete kemiğe bürünmüş halini görmek istiyorsanız Gaziantep’e bakın’ diyor. Bu da Gaziantep’in o gün verdiği nasıl bir mücadele varsa bugün de aynı mücadele ile üretimde, sanayide, ihracatta başarılarıyla devam ettiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2023, 2053, 2071 vizyonlarımıza ulaşmak için, Şehitkamil’in, Şahinbey’in, Karayılan’ın bize açtığı bu yolda nesilden nesile bu meşaleyi yarınlara taşımaya kararlıyız” diye konuştu.

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