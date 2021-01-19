Büyükşehir güvenli seyahat için gece boyu çalıştı

Kar yağışı öncesi harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu “Karla Mücadele Ekibi” ile şehrin ulaşım ağında meydana gelecek olumsuzlukların önüne geçerken trafik akışının sağlanması adına bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları tuzlayıp biriken karları temizliyor.

Meteorolojiden gelen kuvvetli kar yağışı uyarısını takiben Gaziantep Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekibi oluşturdu. 345 kişilik ekip; 25 tuzlama robotu, 15 greyder, 12 loder, 30 beko loder ve 20 kamyonetle kentte kar yağışının etkili olmasıyla beraber çalışmaya başladı. Sorumluluğunda bulunan ana arterler, caddeler ve sokaklarda tuzlama çalışmaları yürütüldü. Yollarda, kaldırımlarda ve kırılma riskine karşı ağaçlarda biriken karlar temizlendi. Öte yandan kapalı köy yollarının açılması için greyderler gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi yollardaki temizlik çalışmalarının yanı sıra trafik akışında güvenlik sıkıntısı yaşanmaması adına takip ve önlemler aldı. Olası sıkışmalara yönelik sinyalizasyon ile trafik alanlarına doğrudan müdahale gerçekleştiriliyor. Büyükşehir bünyesinde bulunan Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi vatandaşlara uyarıda bulunarak sayaçlarda olası donmalara karşı müdahale edilmeden 153 ihbar hattının aranması gerektiğini belirtti.

“Vatandaşlar kar manzaralı ve güvenli seyahat etsin diye tüm gece çalıştık”

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beyaz bir güne uyanıldığını aktararak, “Gaziantep Büyükşehir ailesinin bütün teknik ekibi, gece yarısından sonra başlayan yoğun kar yağışına karşı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini temin etmek için bütün gece çalıştı. Teknik ekiple birlikte çetin geçen kar yağışı, için Karla Mücadele Eylem Planı hazırladık. Sabaha kadar binlerce kardeşimiz, vatandaşımız işine giderken sağlıklı, huzurlu ve kar manzaralı bir şekilde ulaşım sağlasın diye tüm teknik ekip çalıştık. Şu anda Trafik Kontrol Merkezindeyiz. 2017’de akıllı ulaşımın altyapısını sağlarken kurduğumuz bir yer. Burada Gaziantep’in trafik alanlarını ve ulaşım araçlarımızı gözlemliyoruz, takip ediyoruz. Nerede tıkanma varsa anında teknik ekiplere bilgi geçiliyor. Bütün gece kar yağdı, yıllardır böylesine güçlü bir kar yağışı görmemiştik. Ama biz hazırlıksız yakalanmadık. Zaten kar yağışı ihtimaline karşı gerekli hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Şehrin ulaşım güvenliğini sağlamak adına sabaha kadar teknik ekibimiz uyumadı, çalıştı. Tüm kavşaklarımız, ana arterlerimiz şu anda açık” diye konuştu.