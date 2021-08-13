Büyükşehir esnafa desteğini sürdürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek olmaya devam ediyor. İşyeri ruhsatı alınırken ilgili kurumlar tarafından istenilen “Yangın Güvenliği İnceleme Raporu” nda 2021 yıl sonuna kadar yüzde 50 indirim yapma kararı aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 Ağustos Ayı Dönem Toplantısı’nın İkinci Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak’ın başkanlığında toplandı. Birleşimde, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve iş yeri sahiplerine verilen desteğe yenisi eklendi. Bu kapsamda iş yeri ruhsatı çıkartılırken ilgili kurumlar tarafından esnaftan istenilen ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yangın Güvenliği İnceleme Raporu” ücretlerinde yüzde 50 indirime gidildi.

Ek gündem maddesi olarak oylanan teklif, oybirliğiyle meclisten geçerek yürürlüğe girdi.

Konu hakkında mecliste açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, “Esnafımızın zor durumda olduğunu biliyoruz. Bu gündem maddemizde esnafımıza bir nebze yardım edebilmek amacıyla İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangın güvenliğini inceleme raporlarında yüzde 50 indirime gideceğiz” diye konuştu.