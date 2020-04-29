Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101054
ALTIN
383.514
DOLAR
6.9855
STERLİN
8.6786
EURO
7.5874

Büyükşehir dijital ortamda Ramazan programlarına başladı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN RAMAZAN AYI BOYUNCA GAZİANTEP KALESİ’NİN ETEKLERİNDE HAZIRLADIĞI PROGRAMLARLA EVLERE KONUK OLUYOR. İFTAR ÖNCESİ MEHMET AÇIKGÖZ’ÜN MODERATÖRLÜĞÜNDE “RAMAZAN SÖYLEŞİLERİ”, İFTAR SONRASI İLAHİYATÇI MUZAFFER CEYLAN’IN “1 HADİS, 1 KILAVUZ, 1 YOLCU” PROGRAMI’YLA RAMAZAN RUHU CANLANIYOR.

Büyükşehir dijital ortamda Ramazan programlarına başladı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN RAMAZAN AYI BOYUNCA GAZİANTEP KALESİ’NİN ETEKLERİNDE HAZIRLADIĞI PROGRAMLARLA EVLERE KONUK OLUYOR. İFTAR ÖNCESİ MEHMET AÇIKGÖZ’ÜN MODERATÖRLÜĞÜNDE “RAMAZAN SÖYLEŞİLERİ”, İFTAR SONRASI İLAHİYATÇI MUZAFFER CEYLAN’IN “1 HADİS, 1 KILAVUZ, 1 YOLCU” PROGRAMI’YLA RAMAZAN RUHU CANLANIYOR.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:11
0 Okunma
Büyükşehir dijital ortamda Ramazan programlarına başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Ramazan Ayı boyunca Gaziantep Kalesi’nin eteklerinde hazırladığı programlarla evlere konuk oluyor. İftar öncesi Mehmet Açıkgöz’ün moderatörlüğünde “Ramazan Söyleşileri”, iftar sonrası İlahiyatçı Muzaffer Ceylan’ın “1 Hadis, 1 Kılavuz, 1 Yolcu” Programı’yla Ramazan ruhu canlanıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı verilen ulusal mücadele devam ederken alınan tedbirler kapsamında bu yıl Ramazan evlerde geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı’nın toplu iftarlar ve etkinlikleri yasakladığı genelgeyle beraber harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden Ramazan Ayı’nın ruhuna uygun program yayınlarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü’nce, Gaziantep Kalesi eteklerinde iftar saati öncesi Mehmet Açıkgöz’ün sunumuyla hazırlanan ve kentin ileri gelenlerinin konuk olduğu “Ramazan Söyleşileri” bereketli Ramazan akşamlarında yapılan hoş sohbetlerle vatandaşlarla buluşuyor. Drone çekimleri ve şehir görüntüleri ile nitelikli bir yayına imza atan, kale eteklerinde “Ramazan Söyleşileri” canlı yayınları, her gün saat 18.00’da başlayıp, ezan sesi ve top atışı İle biterken, iftar sonrası ise Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinetörü Muzaffer Ceylan tarafından Peygamber Efendimiz’in hayatından örneklere yer verildiği ve sahabelerin hayatlarından kesitlerin anlatıldığı “1 Hadis, 1 Kılavuz, 1 Yolcu” adlı programla yayınlar devam ediyor.

Öte yandan bir ay boyunca devam edecek yayınlarda ödüllü sorularla izleyiciler de programlara katılacak. Bütün programları izleyen 100 izleyiciye Rumkale feribot turu, 50 izleyiciye hadis kitabı seti hediye edilecek. Ayrıca her gün programlarda sorulan ödüllü sorularla 3 izleyiciye kitap verilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esrarengiz hayırsever veresiye borçlarını kapattı
Esrarengiz hayırsever veresiye borçlarını kapattı
Kaymakam Mutlu esnaf denetimlerine katıldı
Kaymakam Mutlu esnaf denetimlerine katıldı
Başkan Şahin yol çalışmalarını inceledi
Başkan Şahin yol çalışmalarını inceledi

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim