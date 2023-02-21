Büyükşehir, depremzede vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrası depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor.

Depremin ardından özellikle çocuk ve yetişkinlerde travma sonrası stres bozukluğu olan ruhsal rahatsızlık belirtileri görülüyor. Bu nedenle 30 kişilik ekiple psikiyatri uzmanı, psikolog ve sosyologların yer aldığı Psiko-Sosyal Destek Grubu, toplu yaşam alanları, sosyal tesisler, çadır kentler ve taziye evleri başta olmak üzere il geneli tüm sahada görev alıyor.

Diğer yandan psikiyatri uzmanları tarafından yüz yüze ve çevrimiçi görüşmeler sağlanarak uyku problemi gibi aşırı travmatik belirtiler gösteren vatandaşlara ilaç reçetelendirmeleri yapılıyor.

Psiko-Sosyal Destek ekiplerinin yaptığı çadır incelemelerinde, temel ihtiyaçları eksik olan vatandaşların bilgileri alınıp gerekli kurum ve kuruluşlara iletilerek eksikliklerin hızlıca giderilmesi sağlanıyor.