Büyükşehir coğrafi işaretli ürünler için düğmeye bastı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, pandemi döneminden etkilenen çiftçilere destek olmak ve yerel ürünlerin kaybolmasını engellemek için yüzde 60 destekle 9 ilçede coğrafi işaretli ürünlerin fide dağıtımı yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın 2’nci Bileşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında toplandı. Meclis’te Gastronomi kenti Gaziantep’in coğrafi işaretlerinin veriminin korunması ve ürün hasadının çiftçinin yüzünü güldürecek oranda sağlanması amacıyla ek gündem maddesiyle yeni karar alındı. Karar kapsamında yerel ürünlerden olan biber, dolmalık acı biber, dolmalık patlıcan, sof domatesi ve domates fidesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 60 destekli, çiftçilerden ise yüzde 40 hibe destekli katkı payı alınarak dağıtılacak. Tahmini 6 milyon fide, ekimi yapılan 9 ilçede bulunan çiftçilere verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından dağıtılacak fideler, tarımsal faaliyetleri desteklemek, yerel ürünlerin ekiliş alanlarını ve sebze üretimini arttırmak, çiftçilerin boş tarım arazilerinin ekilebilirlik oranını üst seviyeye taşımak ve pandemi sürecinde tarımsal üretiminin yükseltilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, çiftçiye yönelik yapılacak yardım içerikleri hakkında bilgiler vererek, “Gaziantep’te üretilen ürünlerin kaybolmaması ve çiftçiye katkı olması amacıyla hangi bölgede hangi ilçemizde hangi ürün yetiştiriliyorsa büyükşehirin yüzde 60 katkısı olacak, ürünlerin dağıtımı yapılacak” diye konuştu.