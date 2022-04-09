Büyükşehir Belediyesi 5 bin yağlık zeytin ve badem fidanı dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Araban ilçesinde 70 çiftçiye yüzde 60 hibeli 4 bin adet Nizip Yağlık Zeytin ile Bin adet de Badem Fidanı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, tarımda bölgesel kalkınmayı desteklemek ve yerinde üretim modelini kentin tüm ilçelerinde yaygınlaştırarak uygulamak için yürüttüğü tarım politikasını Arabanlı çiftçilere yüzde 60 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe destekli 5 bin adet Nizip yağlık zeytin fidanı ile baden fidanı dağıtımıyla sürdürüyor.

Gerçekleştirilen fidan Dağıtım töreninde konuşan Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, Arabanlı çiftçilerin kalkınması için verdiği desteklerden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin’e teşekkür etti.