Büyükşehir, Araban çiftçisine 200 ton sertifikalı buğday tohumu dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Araban’da verim ve kalite yönünden bölge çiftçisinin tek tercihi haline gelen edessa cinsi makarnalık 200 ton buğday tohumunun dağıtım töreni yapıldı.

Tarımda kalkınmanın kent genelinde sürdürülebilir kılınması için “Sertifikalı Tohum Üretimi” projesi kapsamında üretilen 200 ton edessa cinsi buğday tohumu, Araban’da çiftçilikle uğraşan 239 kişiye dağıtıldı. Dağıtım töreninde GBB Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan bulundu.

Edessa cinsi buğday tohum, Gaziantep iklimine uyumluluğuyla çiftçinin hasat zamanı çok daha verimli ve yüksek kalitede ürün almasını sağlayacak. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığınca S1 sertifikasına layık görülen bu 50 bin tohumun çiftçilerin talebini karşılaması için 7 çiftçinin iş birliğiyle bin 500 dekar alanda üretimi gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda 2022 yılı içerisinde Araban ilçesinde geçimini tarımla elde eden çiftçilere 750 ton buğday tohumunun dağıtımı planlanıyor.

“Yeni dünya düzeninde güç kavramı artık, toprak ve insan”

Sertifikalı buğday dağıtım töreninde konuşan GBB Başkanı Fatma Şahin, “Bu bizim için çok kıymetli ve çok önemli bir çalışma. Çünkü toprak yardır. Toprak vatandır. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. İşte bunun için 2014 yılında ilk tarım daire başkanlığını kurduk. Siz çiftçileri aradık ve tohum dağıtacağımızı söyledik. Çiftçilerimiz bu durumu şaşkınla karşılamıştı, seçi arifesindeyiz diye düşünülüp tohum dağıtılacağını söylemiştiler. Ama bizim 20 yıldır hiç seçim derdimiz olmadı. Bizim gelecek nesiller adına büyük bir sevdamız var. Yola çıktığımızda da hiçbir seçim sandık için değil, tamamen gelecek nesiller içindir anlayışıyla hareket ettik. Zaten çiftçimiz artık bunu gördü. Sahiplendi, sevdi. Eli nasırlı olan el hem öpülesi hem de çok kıymetlidir bizler için. Pandemi bize artık büyük devlet tanımının değiştiğini gösterdi. Ekonomisinin yanı sıra beşerî sermayenin de ne denli mühim olduğunu hatırlattı. Artık petrol ekonomik güç, tanımından çıktı. Büyük devlet kendi kendine yetebilen ülkedir. Bunu da toprakla sağlayabiliriz. Eğer toprakta kendine yetebilen bir ülke olamazsan gücün bir anlamı olmaz. O yüzden kendi kendine yetme konusunda gıda güvenliğini daha da kuvvetli hale dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için de tek tip çalışma modelini bitirdik. Artık her bölgeye uyumlu ürünlerden yola çıkarak dağıtımlarımızı nihayete kavuşturuyoruz. Hangi ürün hangi ilçemizde daha iyi verim elde edecekse bunu planlayıp çiftçilerimize ürünü ulaştırıyoruz. Arabanın çiftçisi huzurlu olsun, mutlu olsun. Ekonomisi rahatlasın diye ben ve ekip arkadaşlarım sizin emrinizdeyiz. Sizden tek istediğimiz şey, dua” dedi.

“Büyükşehir’in katkılatıyla çiftçilerin kazancı daha da bereketlenecek”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise büyükşehir katkılarıyla çiftçilerinin kazançlarının bereketleneceğini söyleyerek, “Gaziantep’teki belediyelerimiz belediyeciliğin dışında siz çiftçilerin yaşam kalitesini artıracak her çalışmada imkanlar ölçüsünde katkı sunuyorlar. Ama bu bütün sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Her konuda her talebin yerine getirildiği anlamına gelmiyor. Ama imkanlar ölçüsünde belediyelerimiz ellerinden geleni yapıyor. 2 milyon nüfusun bir sorumluluğu var. Şehrin çok farklı sorunları mevcut. Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yatırımları altyapıya gidiyor. Birçoğumuz bunu fark etmiyor bile. Bunların dışında da büyükşehir, sanat, kültür, edebiyat ve hayata dair sosyal birçok alanda bizimle birlikte çalışıyorlar. Bugün bu güzelliği de sizlerle birlikte paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Çiftçinin rızkı ve kazancı en helal kazançlardan birisidir diye düşünüyorum. Büyükşehrin bu katkılarıyla da sizin o helal kazancınız daha da bereketlenecek” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’in sertifikalı tohum üretimi projesi bölge kalkınmasında çok önemli

Törende yer alan Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban’daki tarım arazilerinin veriminin yüksek olduğunu belirtti. Büyükşehir’in için “Sertifikalı Tohum Üretimi” projesinin bölgenin kalkınmasında önemli bir fark oluşturacağını söyledi. Erdoğan konuşmasının devamında ileriki süreçte Araban’da tarım çerçevesinde yapılacak yeni yatırımlar hususunda çiftçilere bilgi verdi.

“Türkiye’deki en iyi yerel belediyecilik anlayışı Gaziantep’te”

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep’in sanat da kültür de eğitim de hayvancılık da ve tarım da her zaman ülkede öncü bir rol oynadığını dile getirerek, “Gaziantep’teki yerel belediyecilik anlayışının daha iyisi olmadığını düşünüyorum. Biz, vatandaşlarımızın her alanda kendilerine dokunmak için elimizden geleni yapıyoruz. 200 ton buğday dağıtıldı, bunun yanında 50 ton sertifikalı buğday tohumu, yaklaşık 8 bin dönümlük bir alanda üretilmez üzere çiftçilere dağıtılacak. Bu gerçekten kolay bir şey değil” dedi.

“Araban çiftçilerinin kazancı dağıtımı yapılan tohumlarla katlanacak”

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, dağıtım töreninden öncede belediyenin yapmış olduğu yardımların dillerinden düşmediğini ifade ederek, “Büyükşehir ekibinden Allah razı olsun. Sadece bugün, dağıtılan tohumla ilgili 20 tonun üretimle birlikte yaklaşık 300 tona erişmesi sahiden çok sevindirici. Dağıtımı yapılan tohumlar da çiftçiler ve bereketli topraklarımız sayesinde 6 bin tona ulaşacaktır. Bu da 24 milyon Türk lirası anlamına geliyor. Çok ciddi bir gelir. Allah emeği geçen herkesten bir kez daha razı olsun” diye konuştu.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, tarımdaki ihtiyacın giderilmesi ve çiftçiyi desteklemesinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Araban çiftçisi Mustafa Selüker, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kendilerine 20 ton tohum verildiğini söyleyerek, yapılan üretimle elde edilen 200 bin buğday tohumunun tekrar kendilerine dağıtıldığını kaydetti, Büyükşehir Belediyesi’ne çiftçiye olan desteğinden dolayı teşekkür etti.