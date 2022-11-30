Bütçe görüşmeleri 5 Aralık’ta TBMM’de başlıyor

Gaziantep Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, 21 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunuşuyla başlayan ve komisyonda kabul edilen 2021 kesin hesap ile 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinin 5 Aralık’ta başlayacağını bildirdi.

Komisyon Sözcüsü Koçer yaptığı açıklamada, komisyon görüşmeleri hakkında “Cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesini hazırladığımız bu müzakere süreci önceki yıllarda olduğu gibi oldukça verimli ancak çok daha gurur vericiydi. Bu süreçte komisyonumuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yüzde 45’ine karşılık gelen toplam 262 milletvekilimiz 1.875 kez söz alarak görüşlerini ifade etme imkanı buldu. Katılımın oldukça yüksek olduğu ve 36 gün süren 2023 bütçe görüşmeleri toplam 21 birleşim ve 70 oturumda tamamlandı. Komisyonumuzda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı, TBMM, tüm bakanlıklar ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı kesin hesapları ile 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 5 Aralık’ta Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacak ve bütçe görüşmelerinin tamamlanacağı 16 Aralık’a kadar başka bir kanun teklifi görüşülemeyecek” dedi.

Bütçe görüşmelerinin kesintisiz 12 gün süreceğini ifade eden Koçer, Genel Kurul’un bütçe görüşmeleri için hafta sonu dahil ara vermeden toplanarak ve günlük programın tamamlayıncaya kadar çalışacağını ifade etti.

Koçer, 5 Aralık Pazartesi günü yapılacak olan 2023 bütçesinin Genel Kurul’daki bütçe takvimini ise şöyle açıkladı:

"6 Aralık Salı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu. 7 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı. 8 Aralık Perşembe: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu. 9 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü. 10 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 11 Aralık Pazar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi. 12 Aralık Pazartesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu. 13 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı."