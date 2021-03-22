Bu kampta obezite hastaları keyifle kilo veriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin obezite kampı, kilo verme mücadelesi içinde olan vatandaşlar için vazgeçilmez duraklardan birisi haline geldi. 1 hafta aralıklarla farklı katılımcılara ev sahipliği yapan Burç Ormanı’ndaki eşsiz kamp, katılımcılara keyifle kilo vermenin sırlarını paylaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler ile Gençlik Hizmetleri Spor Daire başkanlıklarının iş birliğinde hayata geçirilen obezite kampı, kentteki obezite hastalarının ihtiyaçlarına doğrudan cevap verirken aynı zamanda da zor bir süreç olarak bilinen kilo verme problemini moral ve motivasyonu yüksek tutarak keyifli hale dönüştürüyor.

Şahinbey ilçesindeki Burç Ormanı’nda hazırlanan, bungalov ev ile tesislerin bulunduğu obezite kampına gelen hastalar; doktor, hemşire, diyetisyen ve psikologların eşliğinde 5 günlük tedaviye alınıyor. Tüm ihtiyaçları karşılaması özelliği ile üyeler tarafından ‘5 yıldızlı otel’ olarak adlandırılan kampta 16 obezite hastası, boy, kilo ölçüleri ve kronik hastalıklarına göre hazırlanan özel beslenme programları ve spor etkinlikleri ile kendilerini fiziksel açıdan kilo kaybına adapte ederken aldıkları psikolojik eğitimlerle de fazla kilolarından kurtulmanın ilk adımını atıyor.

Nostaljik bir havanın da hakim olduğu kampta katılımcılar, Hababam Sınıfı filminin unutulmaz müzikleriyle güne ‘merhaba’ diyor, spor etkinliklerini marşlar eşliğinde gerçekleştiriyor.

"Kampta hastalara özel program hazırlıyoruz"

Kampı sık sık ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, salgın sürecindeki kısıtlamalar ve zengin yemek kültüründen dolayı kilo alan vatandaşların müracaatlarında hareketle obezite kampı çalışmasını faaliyete soktuklarını aktararak, “Yıl içinde 12 kamp düzenleyeceğiz. Kampta, obezite hastalarının hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklara yakalanmaması amacıyla kilo vermelerini amaçlıyoruz. Kampta hastalara özel program hazırlıyoruz. Özel diyet menüleri oluşturuldu ve fiziksel aktivelerimiz hazırlandı. Hastalarımız gün içinde çeşitli seanslarla fiziksel aktivelerini yapıyor. Kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın da hemşiremizce kan şekeri, tansiyon, nabız ve ateşi ölçülüyor, takipleri yapılıyor. Kampta psikologlarımız var. Ayrıca pandemideki kısıtlamalardan dolayı vatandaşlarımızda kilo artışı söz konusu. Yeni normal hayatta kilo vermeleri ve düzenli beslenmelerinin nasıl olması konusunda eğitimler veriyoruz" dedi.

Tolay, 5 gün süren kamptaki etkinliklerin, korona virüs salgını önlemleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallara uygun şekilde gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Yaklaşık 50 kişilik kampı salgın nedeniyle 16 kişiyle sınırlandırdıklarını vurgulayan Tolay, "Vatandaşlarımızı yeni yaşamlarındaki beslenme ve fiziksel aktivitelerini öğrettikten sonra uğurlayacağız. Daha sonrasında kampta yeni kişileri ağırlayacağız. Geçmişteki kamplarımıza her bir kişi yaklaşık 90-100 kilo arası geliyordu. Bu kilo aralığındaki vatandaşlarımızın 5 günlük süreçte yüzde 10 kilo vermesi söz konusu” ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan 56 yaşındaki Gönül Kalkan ise kamp öncesi kilo verme probleminin kendisini mide ameliyatı olma düşüncesine kadar ittiğini belirterek, "Kampta zayıflama üzerine bizi bilgilendirdiler. Daha öncesinde bende zayıflama bilinci yoktu. Eğitimlerle bilinçlendim. Eğitimlerin yanı sıra spor etkinleri yapıyoruz. Kamp çok güzel, neşeli ve zevkli geçiyor. Kampta motive oluyorsun. Ameliyat olacaktım, şu an vazgeçtim" diye konuştu.

Ev hanımı 52 yaşındaki Zeynep Özekinci de kampın çok güzel geçtiğini ve doğayla iç içe olduklarını söyledi.