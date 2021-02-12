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Boynundaki şiş nedeniyle gitti 1 litre apse çıktı

Boynundaki şişlik nedeniyle hastaneye giden Roza bebeğin boynunda 1 litre apse çıkarıldı.

GAZİANTEP 12.02.2021, 17:32
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Boynundaki şiş nedeniyle gitti 1 litre apse çıktı

Boynundaki şişlik nedeniyle hastaneye giden Roza bebeğin boynunda 1 litre apse çıkarıldı.

Şanlıurfa’da yaşayan 1 yaşındaki Roza Yazmacı bebek, boyunda şişlik, iştahsızlık, ateş, uykusuzluk ve aşırı ağrı şikayeti ile gittiği sağlık kuruluşlarında hastalığına teşhis konulamadı. Kan rahatsızlığından kaynaklı bir durum olduğunu düşünülen Roza bebeğin ailesi son umut olarak Gaziantep’teki Medikal Park Hastanesi’ne başvurdu. Burada Çocuk Hemotolojisi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Garipardıç tarafından muayene edilen bebeğin kan tahlillerinde enfeksiyon değerlerinin çok yüksek olduğu tespit edildi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aylin Gül’e konsültasyonu yapılan Minik Roza, Doç. Dr. Gül tarafından boyun apsesi teşhisi ile servise yatışı yapılarak, ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aylin Gül’ün gerçekleştirdiği operasyonla Minik Roza’nın boynunun sol tarafında yer alan apse boşaltılarak, o kısmın medikal tedavisi gerçekleştirildi. Hastanede birkaç gün takip edildikten sonra sağlığına kavuşan minik Roza, ağrı ve acılarından kurtularak, taburcu edildi.

Operasyon hakkında detaylı bilgi veren KBB uzmanı Doç. Dr. Aylin Gül; ‘’ Çocularda görülen apse sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Roza’nın durumu ise oldukça farklıydı Roza’nın boynundan boşalttığımız apse yaklaşık 1 litreye yakındı. Ameliyatta Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül bulundu. Başarılı geçen bir operasyonun ardından bebeğimizin apsesi boşaltıldı. Bebeğimiz de rahatlamış oldu. Apse oluşumunda bebeklerin bağışıklık düzeyi oldukça etkindir. Bağışıklığı düşük olan bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak apse oluşumu sıklaşmaktadır. Apse oluşumunu biz yaşlılarda da sıklıkla görmekteyiz. Roza şu an oldukça mutlu. Bundan sonraki süreçte ailesine büyük görevler düşüyor. Bizi de ziyarete gelmesi gerekiyor.’’ ifadelerine yer verdi.

Minik Roza’nın annesi Sevde Yazmacı ise "Roza’nın boynundaki şişlik birkaç günde oluştu ve sertleşti. Çok korktuk Roza hep ağlıyordu hatta hiç yemek yemek istemiyordu. Oturduğumuz yerde Çocuk Hematoloji uzmanı olmadığı için Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne geldik. İyi ki gelmişiz. Kadro genellikle akademisyenlerden oluşuyor, biz çok güvendik ve dediğimiz gibi de oldu. Kızımız şu an çok iyi Herkese teşekkür ederim’’ diye konuştu.
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