Bölge odaları 2023 ekonomisini değerlendirdi

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 23. toplantısını Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda gündem, 2023 ekonomisi oldu.

Bölgedeki 7 ilin Ticaret ve Sanayi Odalarının oluşturduğu Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu’nun 23’üncü toplantısı, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Adıyaman TSO Başkanı İrfan Torunoğlu, Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin, Kahramanmaraş TSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, Kilis TSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Osmaniye TSO Başkanı Murat Devrim Aksoy, Şanlıurfa TSO Başkanı Mehmet Yetim ile TOBB Odalar ve Borsalar Daire Başkanı Hasan Erbay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ana gündem maddesi olarak 2023 ekonomisi ve beklentiler konuşulurken, bölgenin mevcut ekonomik durumu ve güncel gelişmeler de değerlendirildi. Toplantıda TOBB Gaziantep Akademik Danışmanı Gaziantep Üniversitesi Öğr. Üyesi. Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt da “2022 Yılının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi ve 2023 Yılı İçin Öngörüler” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

"Bu platform doğru bir strateji ile oluşturuldu

Toplantıya ev sahipliği yapan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, toplantının açılış konuşmasında, 8 yıldır oda yönetimlerinin değişse de platformun baki kalmasını “Doğru strateji ile oluşturulmuş bir birliktelik olduğunun kanıtı” şeklinde niteleyerek, 8 yıl önce Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu’nun kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Yıldırım, “Bölge Odalarını bir araya getiren bu platformun çıkış noktası sinerjiydi Birlikte güç olmaktı Çözüm olmaktı Yüksek ses çıkarabilmekti. Oluşan bu sinerji ile bölgenin ekonomik kaynaklarının, sosyal ve kültürel değerlerinin etkin kullanılmasına yönelik çalışmalara imza atmaktı. Kalkınma ajanslarımızın da desteklediği bu sinerjiyi, dilerim yeni dönemde de bölgemiz için en iyi şekilde kullanırız.” dedi.

"Ekonomi, belirsizliği sevmez"

Birkaç gün sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına gireceklerini ve cumhuriyetimizin baki kalabilmesi için en temel şeylerden birinin de güçlü bir ekonomi olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Hepimiz biliyoruz ki ekonomi belirsizliği sevmez Türk iş insanları olarak her ne kadar belirsizliğe, ekonomik krizlere karşı bağışıklığımız yüksek olsa da bunun sürdürülebilirliği olmadığını da biliyoruz. Bildiğimiz bir şey daha var ki; 2023 yılı özellikle de ilk yarısı ne yazık ki 2022’den daha zor geçecek gibi, hem Türkiye hem dünya genelinde. Ülkeler ekonomilerin büyüme sorunları ve enflasyon artışlarını frenlemekle uğraşacaklar. Türkiye büyüyecektir. Hatta dünya ortalamasının üstünde bir büyüme yakalarız. Ama bu daha çok tüketime dayalı bir büyüme olacaktır. Enflasyon baz etkisiyle yılın ilk yarısında hızla gerileyecektir. Üretimin ithalata bağımlı yapısı nedeniyle kur 2023’te de en hassas noktamız olacak. Kısaca 2023 zorlu bir yıl olacak fakat bizler de bu zorlu süreçten en hafif zararla çıkabilmek için elimizden geleni yapacak, üyelerimizin yanında olacağız.”

Toplantının devamında söz alan platform üyesi kentlerin oda başkanları, 2023 yılı ekonomisi ve ekonomi yönetiminden beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca dile getirilen konular ve bölge sorunlarının çözümü için atılacak adımlar da ele alındı.