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Bölge odaları 19’uncu toplantısını online gerçekleştirdi

BÖLGE ODALARI 19’UNCU TOPLANTISINI ONLİNE GERÇEKLEŞTİRDİ

GAZİANTEP 16.10.2020, 15:50
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Bölge odaları 19’uncu toplantısını online gerçekleştirdi

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformunun 19’uncu toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda gündem, pandeminin bölge ekonomisine etkileri ve bazı ülkelerin Türk mallarına uyguladığı gayri resmi ambargo olurken, platform üyeleri Hatay’daki yangın için de tek yürek oldu.

Bölgedeki 7 ilin Ticaret ve Sanayi Odalarının oluşturduğu Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 19’uncu toplantısını video konferans şeklinde yaptı. Adıyaman, Antakya, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlarının katıldığı toplantının moderatörlüğünü Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım yaptı.

GTO Başkanı Yıldırım, toplantının başında Hatay yangınına dikkat çekerek, “Hatay hepimizin şahsi meselesidir. Oda olarak da platform olarak da kardeş odamızın, kardeş şehrimizin yanındayız. Bu kendini bilmez hainler bizi yıldıramaz, korkutamaz” dedi.

Toplantı katılımcısı Oda başkanları, Covıd-19 pandemisinin il ekonomilerine etkileri ile ilgili değerlendirmelerin ardından, Ortadoğu ülkeleri ile ticaret ve bu ülkelerdeki Türk yatırımcılarının yaşadığı sıkıntıları tartıştı.

Toplantıda tüm platform üyeleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Ortadoğu ülkelerinin gayri resmi ve uluslararası ticaret kurallarına aykırı uygulamalarla Türkiye ihracatını baltalama girişimlerine karşın geliştirilecek ticari diplomasi için çatı kuruluş TOBB öncülüğünde hareket etme ve bunun için çalışmaların yapılması yönünde karar aldı.

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