Boğaziçi bulvarında 2. etap için geri sayım başladı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde şehrin trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına Boğaziçi Bulvarı 2’nci etap yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehrin ulaşımını kolaylaştırmak ve şehrin trafik yükünü hafifletmek amacıyla daha önce Hoşgör Meydanı’nı İnönü Caddesi’ne bağlayan Boğaziçi Bulvarı 1. etap çalışmasını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarının yerinde inceleyerek çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

"Konforlu bir yol olacak"

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu şehrin trafiğini rahatlatacak olan çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Boğaziçi 2. etap projemizde farklı bir çalışma yöntemi ile; kot farkı olan yerlere beton paneller koyarak çelik halatlarla bağlayıp toprakla sıkıştırıyoruz. Böylece, yol çalışmamızdaki kot farkı olan yerleri sağlamlaştırıp konforlu bir hale getiriyoruz. Çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Belki 2 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde bu yolumuzu da trafiğe açıp Şehreküstü Kavşağı’ndan başlayarak, Binevler Postanesi’ne kadar yeni bir bulvarı ve yeni bir yolu şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız. Rabbim şimdiden hayırlı uğurlu eylesin” dedi.