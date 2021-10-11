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Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmaları devam ediyor

Şahinbey Belediyesi, şehrin trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GAZİANTEP 11.10.2021, 16:57
Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmaları devam ediyor

Şahinbey Belediyesi, şehrin trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak ve şehrin trafik yükünü hafifletmek amacıyla daha önce Hoşgör Meydanı’nı İnönü Caddesi’ne bağlayan Boğaziçi Bulvarı 1. etap çalışmasını tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sunmuştu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu devam eden Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarını da yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“9 bin 720 evin yıkımını gerçekleştirdik”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafiğini rahatlatacak olan Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ’’Şahinbey Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Şehrimiz için yeni bulvarlar açıyoruz. Boğaziçi Bulvarı birinci etap yol çalışmasını yaptık. Şimdi de Boğaziçi Bulvarı’nın devamını açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 9 bin 720 evin yıkımını gerçekleştirdik. Ahmet Çelebi Bulvarı’ndan, Kılınçoğlu ve Aydınbaba mahallelerinden geçerek ve Özdemirbey Caddesi’ne birleşecek olan Boğaziçi Bulvarı’nın ikinci etap çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu yolumuzu da hızlı bir şekilde tamamlayarak Gaziantep’imizin ve Şahinbey’imizin hizmetine sunmuş olacağız’’ dedi.

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