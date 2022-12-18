Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmaları aralıksız sürüyor

Şahinbey Belediyesi tarafından şehrin trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak adına yürütülen Boğaziçi Bulvarı 2’nci etap yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehrin ulaşımını kolaylaştırmak ve şehrin trafik yükünü hafifletmek amacıyla daha önce Hoşgör Meydanı’nı İnönü Caddesi’ne bağlayan Boğaziçi Bulvarı 1. etap çalışmasını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarının yerinde inceledi.

Tahmazoğlu şehrin trafiğini rahatlatacak olan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak yeni açtığımız yollar, yaptığımız Yeşilvadi Üç Katlı Akıllı Kavşak ile şehrimizin trafik sorununu çözmeye adım adım devam ediyoruz. Şehrimizin trafiğini rahatlatmak adına ilk olarak Özdemirbey Caddesi 1., 2. Etap, akabinde 12 şeritli 12 km’lik Yeşilvadi Bulvarını hizmete açtık. Daha sonra ise Boğaz içi 1. Etap yolumuzu tamamlayarak vatandaşın kullanımına sunduk. Şimdi ise Şehreküstü Kavşağından başlayıp Kılınçoğlu, Aydınbaba, Saçaklı Mahallelerinden Özdemirbey Caddesine ulaşan Boğaziçi 2. Etap çalışmamızı sürdürüyoruz. Buradaki evlerin kamulaştırma ve yıkım işlerini tamamladık. Şimdi ise yolumuzun reglaj çalışmasına başladık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden Boğaziçi 2. Etap yolumuzu tamamlamak için çalışıyorlar. İnşallah kısa bir süre içerisinde de bu yolumuzu tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine açacağız. Yolumuzun vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.