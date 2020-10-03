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Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı

GAZİANTEP’İN ŞAHİNBEY İLÇESİNDE BİR EVDE HIRSIZLIK YAPAN İKİ KİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI.

GAZİANTEP 03.10.2020, 09:46
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Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir evde hırsızlık yapan iki kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Şahinbey İlçesi 75. Yıl Mahallesinde gerçekleşti. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin hırsızlık için bir eve girdiği diğerinin ise o esnada etrafı gözetlediği görüldü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit ederek, gözaltına aldı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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