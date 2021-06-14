Bir fidan bin nefes projesiyle fidanlar toprakla buluştu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) dersi kapsamında GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından “Bir Fidan Bin Nefes Projesi” fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Pandemi şartları nedeniyle öğrencilerin bulunduğu şehirlerde gerçekleştirilen, GAÜN Öğretim Üyesi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ve 61 öğrencinin katıldığı etkinlik ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde park, bahçe, tarla ve mezarlık gibi farklı mekanlarda 100 adet fidan dikildi.

Projenin hedeflerinden birisinin üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına farkındalık oluşturması olduğunu vurgulayan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, çeşitli meyve ve çam fidanlarının toprakla buluşturulduğunu söyledi. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Çoruh ise GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ve öğrencilere teşekkür ederek, bu anlamlı ve güzel etkinlikte birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.