BiP’in büyük ödülünün sahibi Gaziantepli çiftçi oldu

Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’in düzenlediği binek araç ödüllü çekilişin talihlisi belli oldu. 515 bin BiP kullanıcısının katıldığı çekilişte talih, Gaziantepli 37 yaşındaki çiftçi Enver Bulut’a güldü.

Türkiye’nin yerli iletişim ve yaşam platformu BİP’in düzenlediği araba ödüllü çekilişinin talihlisi belli oldu. 1 Eylül-31 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen kampanyaya katılan BiP kullanıcıları, BiP’te geçerli 1 GB ve 500 dakika konuşma fırsatının yanı sıra binek araç çekilişine katılmaya da hak kazandı.

Çekiliş, Bakırköy 63. Noterliği başkatibi ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda gerçekleşti. Tüm Türkiye’den 515 bin BiP kullanıcısı arasında gerçekleştirilen çekilişin talihlisi, Gaziantep’te yaşayan Enver Bulut oldu.

Gaziantepli çiftçinin heyecanı

Turkcell’in İstanbul’daki Genel Müdürlük binasında düzenlenen törenle hediyesini teslim alan Enver Bulut, çekilişi kazandığı için çok sevindiğini belirtti. Bulut, "Gaziantep’te çiftçilikle uğraşıyorum. Çekilişle ilgili bilgi mesajı geldiğinde kampanyaya katılmaya karar verdim. Aradan 2 ay geçti, çekilişi kazandığıma dair bir mesaj geldi, ilk önce gözlerime inanamadım. Tekrar kontrol ettiğimde kazandığımı anladım. Bu vesileyle BiP’e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.