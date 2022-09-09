Şahinbey Belediyesi, Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi’nin temeli atıldı.

Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi, Yeşil Vadi Milet Bahçesi içerisine yapılıyor ve 90 bin metrekare inşaat alanı üzerinde kuruluyor. İçerisinde 12 adet han çadırının bulunacağı tesiste, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Kökbörü, Aşık Oyunu, Geleneksel Türk Okçuluğu, Kuşak, Karakucak, Mas ve Yağlı Güreş sporları eğitimleri verilecek. Tesiste ayrıca 900 kişilik tribün, 9 tane misafirhane, müze, kütüphane, kostüm ve fotoğraf alanı, deri ve keçe atölyesi, Orta Asya Türk mutfağı, grup çalışma odaları, özel grup çalışma salonu, Gaziantep mutfağı, kafeterya, restoranlar, VIP localar, atlı sporlarda kullanacak olan atların kalacağı 101 adet boks alanı ve mescitler bulunacak.

“Gaziantep ve Türkiye için önemli bir tesis olacak”

Temel atma töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Binicilik ve geleneksel sporlar merkezimizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Burası Gaziantep ve Türkiye için önemli bir tesis olacak. Biz ilk başta 65 dönüm olarak planlamıştık. Yeni yaptığımız köprülü kavşakla alanı biraz daha genişlettik. Şu anda yeni alanımız 90 bin metrekare oldu. Burada binicilik tesisimizin yanı sıra okçuluk, aba güreşi, atlı cirit, atlı okçuluk, kuşak güreşi, yağlı güreş, geleneksel Türk okçuluğu yapılacak. Burada han çadırlarımız olacak. Bunların içerisinde de geleneksel zeka oyunlarımızdan oynanacak. Han çadırlarımızda müzemiz olacak. Burada özellikle Orta Asya mutfağı dediğimiz mutfaktan sizlere sunumlar olacak. Yanı başımızda ayrıca kafeteryamız var orada ikramlarımız olacak” dedi.

“Ata binmek gerçekten bizim kültürümüzde var”

Ata binmenin kültürlerinden geldiğini ifade eden Tahmazoğlu, “Burası çok büyük bir tesis olacak tabii ki masrafı kolay değil, böyle bir yeri ancak belediye yapabilirdi. Gençlerimizin yüzde 90’ı ata binmek istiyor. Ata binmek gerçekten bizim kültürümüzde var. Gaziantep’te 2 tane binicilik tesisi var. Ben de zaman zaman oraya gidip ata biniyorum. İnşallah bu tesisimizi tamamladığımızda 100’ün üzerinde atın barınabileceği yerler olacak. 900 kişilik bir tribünümüz var. Burası özel ve nadide bir tesis olacak” diye konuştu.